Eva González se moja tras las fotografías de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís

La portada de la revista 'Diez Minutos' de este miércoles ha dado mucho que hablar: Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís paseando y derrochando complicidad en actitud muy cariñosa... sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado todavía al respecto ni confirmando ni desmintiendo una posible relación. Esta noche, Eva González se ha dejado ver en la presentación de 'Sueños de libertad', la nueva serie de Antena Tres y, además de preguntarle por este romance, nos ha hablado de los sueños que tiene y que ha ido consiguiendo: "Los voy pudiendo cumplir porque la libertad yo creo que está en poder hacer lo que realmente te gusta". En su caso, nos confiesa que uno de sus sueños es "presentar, que es mi gran pasión y puedo hacerlo cada día", lo que le hace estar "feliz" aunque confirma que "todos los días me levanto con nuevos sueños. Mi sueño es mayor, es mi niño y ahí es donde vuelco mi corazón". Sobre su corazón y su situación sentimental, Eva nos ha desvelado que "tengo mi corazón muy lleno y estoy muy feliz con mi niño, con mi trabajo, mi familia, mis amigos", dejando claro que actualmente no piensa en enamorarse ni ha encontrado el amor tras su separación de Cayetano Rivera. Por último le preguntábamos por estas fotografías de sus dos amigos, Vicky y Enrique, y nos confesaba que aunque no ha podido hablar con ninguno de ellos, ha escuchado la pillada: "Ya, me he enterado de algo, pero la verdad que no lo he visto, todavía no he hablado con ella". Sin querer opinar demasiado, la presentadora ha comentado que "ahí están las fotos, seguro que están guapísimos los dos, son muy guapos" y les ha deseado lo mejor en el caso de que comiencen una relación sentimental: "Que sea lo mejor para ella y para él, que sean felices si es que están juntos, que no lo sé y que cada uno viva su sueño de libertad".