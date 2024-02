Enrique Solís, guiño y detallazo con Vicky Martín Berrocal en su visita a Málaga

Aunque por el momento tanto Vicky Martín Berrocal como Enrique Solís guardan silencio y no confirman ni desmienten si las imágenes que publica la revista 'Diez minutos' de ambos de lo más acaramelados y cómplices en la noche madrileña significa que están viviendo una historia de amor en ciernes, sus gestos hablan por sí mismos. La diseñadora ha viajado este jueves a Málaga para inaugurar la nueva tienda de su firma de moda, 'Victoria', y a pesar de que no ha querido hablar de su relación con el empresario, ha dejado entrever que su romance seguiría adelante al hospedarse, durante su paso por la ciudad andaluza, en uno de los hoteles de la compañía hotelera de Enrique. Un guiño a su ilusión con el ex de Tamara Falcó al que éste ha correspondido sorprendiendo a Vicky con un detalle muy especial. Y es que demostrando la admiración que siente por ella, ha personalizado el espejo de su habitación con mensajes que ella sin dudar ha compartido con sus seguidores en redes sociales. Una imagen de ella en blanco y negro, el título de su podcast, 'A solas con Vicky', y una hoja con la definición de 'Jefaza', la palabra perfecta con la que Enrique definiría a Vicky (por lo que parece): "Dícese de una mujer segura e independiente que sabe lo que quiere en la vida y trabaja duro para conseguirlo. Alguien que sabe que con cada éxito o cada fracaso se aprende una lección valiosa. Una mujer empoderada que sabe lo que vale". No es el único mensaje con el que ha sorprendido a la diseñadora, ya que tal y como ha mostrado en sus stories -aunque las frases no se leen al completo- habría hecho alusión al inicio de su idilio con lemas como "lo mejor llega sin planearlo" o "todo pasa por algo". Un "detallazo" que deja entrever que lo suyo marcha viento en popa y que Vicky ha agradecido confesando que se ha "sentido como en casa" durante su paso por el hotel de Enrique.