El euro enlaza ocho sesiones al alza respecto al dólar, con una subida acumulada del 1,1%

El euro enlazaba este viernes y de manera provisional ocho sesiones al alza respecto al dólar con una subida acumulada del 1,1%, a 1,0825 dólares -si bien ayer llegó a aproximarse a los 1,09 dólares-, recuperando así los niveles con los que empezó el mes, tras una semana marcada por la publicación de las actas de las últimas reuniones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y del Banco Central Europeo (BCE). En ese sentido, las actas del BCE revelaron este jueves que en la última reunión, celebrada a finales de enero y por la que se mantuvieron los tipos de interés en el 4,5%, hubo un amplio consenso acerca de que era "prematuro" discutir sobre recortes de tipos, al considerar que "el riesgo de bajar las tasas oficiales demasiado pronto superaba el de hacerlo demasiado tarde". El tono y preocupaciones fueron muy parecidos a los expresados el día anterior por parte de la Fed, cuyas actas mostraron la preocupación del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre el riesgo de relajar demasiado deprisa la política monetaria tras una reunión en la que se dejaron pausados los tipos en el 5,25-5,5%. En ese sentido, los analistas del mercado consultados por Europa Press han constatado el cambio en el parecer del mercado en las últimas semanas: de esperar entre cinco y siete recortes de las tasas de interés, el consenso se decanta ahora entre dos y cuatro recortes que empezarían en torno al ecuador del año. El ejecutivo de XTB, Joaquín Robles, ha constatado que los recortes de tipos pueden retrasarse todavía más de lo esperado y que la próxima semana seguirá dominada por las especulaciones sobre cuándo se producirán los primeros recortes de tipos. Por otra parte, el jefe de inversiones y selección de fondos de Mapfre GP, Ismael García Puente, ha puesto el foco en la divergencia entre analistas estadounidenses y europeos: "Mientras que los primeros creen que las subidas van a darse antes para no coincidir con el periodo electoral, en Europa no se anticipa ningún recorte hasta la segunda mitad del año". EL 'HALCÓN' DEL BCE NO VE PROBABLE BAJAR TIPOS ANTES QUE LA FED El gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, considera que en las circunstancias actuales no es probable que los tipos bajen antes en la zona euro que en Estados Unidos, mientras que ha señalado el riesgo para la inflación que puede suponer la crisis en el mar Rojo. En una entrevista con Bloomberg TV, recogida por Europa Press, el banquero central austriaco, considerado uno de los principales representantes de los 'halcones' en el seno del Consejo de Gobierno del BCE, ha señalado la interrelación existente entre Estados Unidos y Europa, recordando que, en los últimos años, la Reserva Federal "siempre ha ido primero aproximadamente medio año". "Así que supongo que hay muchas cosas en las que también seguiríamos este retraso", ha apuntado Holzmann, subrayando que depende de las circunstancias. "De momento no veo circunstancias que nos lleven a bajar antes", ha afirmado.