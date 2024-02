Comesaña da impulso al Villarreal en otro tropiezo de la Real en casa

El Villarreal venció (1-3) a la Real Sociedad este viernes en el inicio de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, con los torpedos que fulminaron a los vascos en su mala racha como locales para alargar la dinámica positiva de los amarillos alejando la zona baja. Un doblete de Santi Comesaña, un gol en cada mitad, protagonizó el triunfo a un Villarreal que encadenó su sexta jornada seguida sumando. El equipo de Marcelino García Toral puede ya respirar lejos del descenso, aún pronto para soñar con puestos europeos. Mientras, la Real siguió con su mala racha en el Reale Arena, donde sumó su quinto encuentro seguido sin ganar, antes de recibir al Mallorca en busca de la final de Copa del Rey. Las dudas crecen en los de Imanol Alguacil, complicándose la zona noble de la tabla, tras un partido que empezó a torcerse en el minuto 17, cuando subió al marcador el 0-1 de Santi Comesaña. El primero en avisar había sido la Real, con una ocasión de Brais Méndez que salvó Coquelín, pero el 'submarino' respondió. A los pocos minutos llegó el equipo amarillo con peligro en las botas de Guedes y, en el saque de esquina posterior, la pizarra de Marcelino a balón parado dio resultados, con Remiro reclamando una falta que no detectó el VAR y perdiendo fácil su posición. La Real se subió a la moto de Take Kubo y los locales apretaron con buenas llegadas en medio de la lluvia que se desató en San Sebastián. Traoré tuvo el empate y el Villarreal trató de hacerse fuerte atrás y demostró su peligro a la contra, de nuevo acertado Comesaña en otra mala acción atrás de los locales. Pacheco quedó señalado en el regalo que sirvió el 0-2 al poco de la reanudación, una losa que se encargó de hacer pesada el esquema de Marcelino. El Villarreal, que va creciendo en la confianza defensiva que tanto echaba de menos, sujetó las acometidas de la Real en un segundo tiempo mucho más trabado. Muchas faltas, mucho pique y muchas tarjetas, mientras Jorgensen se encargaba de despejar balones de la meta visitante. El meta estuvo cerca de hacer la triple intervención en el gol de Mikel Merino que finalmente permitió acercarse a la Real. A la contra, el ex de los vascos Sorloth finiquitó el triunfo amarillo.