Carlos Sobera confirma, por error, la fecha de estreno de 'Supervivientes 2024'

Los fans de 'Supervivientes' están de enhorabuena, ya que gracias a Carlos Sobera por fin sabemos la fecha en la que se estrenará la nueva edición del reality. Aunque ha sido el presentador el que ha confirmado por error que será el 7 de marzo cuando arranque la aventura en Honduras, lo cierto es que se trataba de un secreto a voces -que Mediaset todavía no había anunciado públicamente- teniendo en cuenta que este domingo se celebra la primera semifinal de 'GH Dúo', el próximo martes la segunda, y el jueves 29 la gran final. Y sin tiempo que perder, Telecinco estrenará 'Supervivientes 2024' una semana después, prometiendo la edición más extrema y sorprendente del reality estrella de la pequeña pantalla. Al frente, Jorge Javier Vázquez, que regresa por todo lo alto después de varios meses alejado de los focos y capitaneará la gala de los jueves. Laura Madrueño repetirá desde Honduras, Sandra Barneda presentará los debates de los domingos y Sobera, que está deseando que llegue el momento, se encargará de la entrega de los martes. Por el momento Mediaset solo ha revelado 5 de los concursantes que vivirán la aventura de sus vidas: La hija de Arantxa de Benito y Guti, Zayra Gutiérrez; el exmarido de Elena Tablada, Javier Ungría; el rapero Arkano; la modelo Arancha del Sol y la windsurfista Blanca Manchón. Será en los próximos días cuando iremos conociendo el resto de celebrities que se convertirán en 'supervivientes'. ¿SUPERVIVIENTES 'ALL STARS'? No es la única noticia a celebrar por los apasionados de este reality, ya que como ha adelantado 'Vertele' Telecinco celebrará los 20 años de 'Supervivientes' en la cadena con una edición muy especial, 'All Stars', que reunirá a algunos de los concursantes más emblemáticos de la historia del reality. La locura no ha tardado desatarse y en redes ya se especula con las celebrities que podrían volver a vivir este reencuentro tan especial: Sofía Suescun, Laura Matamoros, Olga Moreno, Bosco Martínez-Bordiu, Kiko Rivera, Bigote Arrocet o Bibiana Fernández. ¡Las apuestas están servidas!