Bluesky abre su arquitectura de federación para permitir el autoalojamiento de datos y la creación de servidores propios

Bluesky ha anunciado la apertura de su arquitectura de federación para que los usuarios puedan ejecutar sus propios servidores con el protocolo AT, a quienes les permitirá alojar sus datos y sus cuentas, así como establecer sus propias pautas de moderación. La plataforma descentralizada, que se dio a conocer en 2019 de la mano del entonces CEO de X (Twitter), Jack Dorsey, inicialmente estaba disponible en versión beta cerrada, a la que los usuarios accedían mediante invitación. Hace unas semanas anunció que se preparaba para retirar este sistema, así como para abrir el protocolo que utiliza, Authenticated Transfer (AT), a los desarrolladores externos. Esto permitiría a cualquier persona interesada crear un servidor con sus propias normas. La compañía ha recordado ahora que en las redes sociales tradicionales -o centralizadas-, es la propia empresa la que almacena los datos de los usuarios, como sus publicaciones, sus 'me gusta' o sus seguidores. Esto significa que si un usuario desea dejar de utilizar los servicios de dicha plataforma, también pierde sus conexiones existentes, motivo por el que se ha decantado por otra modalidad, que fomenta el autoalojamiento. Esto consiste en que los usuarios puedan alojar sus servidores o instancias de una plataforma en el fediverso, lo que les permite tener un control total sobre su experiencia en la red social. Debido a que cree "que las redes sociales deberían funcionar de la misma manera", ha optado por la apertura de su arquitectura de federación, que permite a los usuarios crear sus propios servidores, a fin de que puedan transferir sus datos a otros proveedores sin perder ninguna de sus publicaciones, tal y como ha explicado en un comunicado. Con ello, ha recordado que el fediverso permite que los servicios estén interconectados, por lo que hay una variedad de aplicaciones y experiencias entre las que los usuarios "se pueden mover con tanta fluidez como lo hacen en la web abierta". Según Bluesky, esta versión de federación, destinada al autoalojamiento, cuenta con "algunas barreras de seguridad" para garantizar el funcionamiento de la red y del ecosistema. Tras esta fase inicial, además, planea abrir la federación a personas que quieran ejecutar servidores más grandes con muchos usuarios. La plataforma ha subrayado que, cuando los usuarios se registren en Bluesky de forma predeterminada, les sugerirá que esta almacene sus datos y que en caso de optar por el autoalojamiento, seguirá ofreciendo el mismo servicio. Con el objetivo de lograr que el "autoalojamiento de datos sea fácil y asequible", ha asegurado estar dando "un paso más hacia la visión de una red social autosostenida", donde las redes sociales no están controladas por ninguna empresa y son libres de evolucionar en sus propios términos. SE DISTANCIA DE MASTODON Finalmente la compañía ha explicado que este cambio no supone un acercamiento al formato que ya emplea Mastodon, otra red social descentralizada y federada similar, que está basada en el protocolo ActivityPub. Mientras que en Bluesky la elección del servidor no afecta al contenido que se ve, porque durante la navegación se pueden ver publicaciones recopiladas de diferentes servidores, en Mastodon la experiencia depende del servidor al que se una el usuario. Asimismo, ha matizado que la moderación en Bluesky no está vinculada a su servidor, como lo está en Mastodon, y ha señalado que en la primera los operadores de servidores pueden establecer reglas sobre el contenido que alojarán y cuentan con herramientas como las listas de bloqueo y los servidores de moderación, que son las que ayudan a las comunidades a autoorganizarse. Por otra parte, Bluesky ha recordado que su línea de tiempo está diseñada para estar desvinculada del servidor, de manera que cualquiera puede crear un 'feed', mientras que su 'hosting' federado permite mover servidores fácilmente. Además, ha subrayado que cambiar de servidor en Bluesky no altera ni el nombre de usuario ni la lista de amigos ni las publicaciones. Para terminar, la plataforma ha indicado que, con el tiempo será más fácil para los usuarios alojar sus propios servidores y que, por el momento, son necesarios conocimientos técnicos para autohospedarse y unirse a la red.