Blinken disiente de la comparación de su "amigo" Lula sobre Gaza y el Holocausto

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este jueves que está en desacuerdo con las declaraciones que hizo recientemente su "amigo" el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en las que comparaba la ofensiva israelí sobre Gaza con el exterminio de judíos cometido por Adolf Hitler. "Tenemos diferencias sobre algunas cuestiones y la forma en la que las abordamos. Sobre esta cuestión en particular, obviamente no estamos de acuerdo con la comparación de Gaza con el Holocausto. Pero eso también es algo que hacen los amigos", ha declarado al ser preguntado al respecto durante una rueda de prensa. En este sentido, Blinken ha afirmado que pueden "tener estos desacuerdos, incluso desacuerdos profundos, sobre un tema en particular", o "incluso sobre un aspecto de un tema", y "aún así continuar con todo el trabajo vital que estamos haciendo". "También estamos unidos para tener objetivos compartidos en este momento como sacar a los rehenes, lograr un alto el fuego humanitario extendido, junto con más asistencia humanitaria, y poner fin al conflicto. Ese es un objetivo compartido", ha remarcado el jefe de la diplomacia estadounidense. Blinken ha realizado estas declaraciones desde Río de Janeiro, donde se encuentra por la celebración de la cumbre del G20, y un día después de haberse reunido con Lula, donde trataron las relaciones entre ambos países, la protección del medio ambiente o temas internacionales, como la situación en Ucrania y Gaza, las tensiones entre Venezuela y Guyana por el control del Esequibo. En cuanto al encuentro, ha afirmado que "no podría haber estado más satisfecho" de la "calidad de la conversación" entre ambos y le ha agradecido "todo el tiempo" que el presidente brasileño "dedicó" a la reunión, sí como el contenido de la misma. "Estábamos enfocados casi por completo en la muy importante y poderosa agenda común que comparten Estados Unidos y Brasil cuando se trata de los grandes desafíos de nuestro momento", ha explicado. "Esa fue casi la totalidad de nuestra conversación, y refleja el hecho de que, en muchos sentidos, la visión que aporta el Lula es la misma que tiene el presidente (estadounidense, Joe) Biden. Y como representante de Biden, mi propósito era realmente seguir profundizando ese enfoque común y seguir buscando formas prácticas en las que podamos avanzar en él", ha concluido.