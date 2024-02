Biden dice que "la aplastante mayoría de los palestinos no son de Hamás"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este viernes que "la aplastante mayoría de palestinos no son de Hamás" y ha subrayado que estas personas "sufren a causa del terrorismo" del grupo islamista. "No me andaré con rodeos. La aplastante mayoría de los palestinos no son de Hamás y Hamás no representa al pueblo palestino. De hecho, también sufren a causa del terrorismo de Hamás. Necesitamos ser claros sobre esa realidad", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X. Estados Unidos ha apoyado en varias ocasiones un acuerdo para una suspensión de los combates en la Franja de Gaza en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Sin embargo, Washington ha vetado esta misma semana por tercera vez una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego inmediato, afirmando que interferiría en los esfuerzos para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás. Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los citados ataques por parte de Hamás, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de más de 29.400 civiles, a los que se suman cerca de 400 palestinos muertos por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.