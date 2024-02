Biden critica el descanso de dos semanas de la Cámara Baja y pide que vuelva para aprobar la ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a criticar este viernes el parón de dos semanas de la Cámara de Representantes, y ha exhortado a su presidente, el republicano Mike Johnson, a volver para aprobar la ayuda a Ucrania. "La historia está mirando. El reloj corre. Están muriendo valientes soldados y civiles ucranianos. Rusia ocupa el territorio de Ucrania por primera vez en muchos meses, pero aquí en Estados Unidos, el presidente ha concedido a la Cámara de Representantes dos semanas de vacaciones", ha criticado. "Tienen que regresar", ha reclamado Biden, quien ha alertado de que si fracasan en ayudar a Ucrania en un "momento crucial" como el actual no solo "nunca se olvidará", sino que además "tendrá su impacto en las próximas décadas", recoge la cadena CNN. Biden ha insistido en sus críticas a los congresistas republicanos en esta ocasión durante una reunión en la Casa Blanca con gobernadores de los estados controlados por los demócratas, en la que también ha ensalzado el "inquebrantable" espíritu de resistencia de los combatientes ucranianos. A su vez, Biden ha señalado que la resistencia de los ucranianos no es solo gracias a "su pura valentía y sacrificio", sino también a Estados Unidos, que se puso al frente de una coalición de más de medio centenar de países. "Unificamos y ampliamos la OTAN; no podemos dejarlo ahora", ha dicho. Los republicanos de la Cámara de Representantes se resisten por ahora a sacar adelante un proyecto de ley --aprobado ya por el Senado-- que proporcionaría más de 60.000 millones de dólares a Ucrania, al considerar que el texto no contempla presupuestos suficientes para la cuestión migratoria en la frontera sur.