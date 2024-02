Al menos cuatro personas fallecidas y 19 desaparecidas en el incendio de Valencia

Al menos cuatro personas han fallecido en el incendio declarado este jueves en un edificio del barrio de Campanar, en Valencia, según ha confirmado el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, en declaraciones a los medios de comunicación. Además, fuentes municipales han asegurado que hay 19 personas desaparecidas cuyas familias a estas horas no han podido localizar. De este modo, "se ha confirmado la peor de las hipótesis", ha lamentado Suárez, quien ha subrayado que esta es la información de la que se dispone en este momento. Ha agregado, sobre la situación de las tareas de extinción, que "están trabajando exclusivamente en el medio exterior, ya que las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas". "Ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas y es el elemento más importante. Los bomberos van a estar trabajando y continúan los relevos", ha enfatizado Suárez, que ha comparecido ante los medios flanqueado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. En este sentido, ha comentado que no se puede indicar aún cuándo se va a poder entrar dentro de la estructura, puesto que lo primero son los criterios de seguridad de las personas que están combatiendo el fuego. "En este momento el objetivo es continuar enfriando", ha incidido. Preguntado por la posibilidad de que haya más víctimas, ha remarcado: "Nosotros podemos confirmar únicamente la información visual que tenemos". "El equipo técnico se ha reunido con los familiares, a los que se ha comunicado tanto el listado de personas que están en los hospitales, como las desgraciadas últimas noticias. "Desde el primer momento las primeras personas que están siendo informadas son los familiares", ha aseverado. Acerca de la posibilidad de que el edificio pueda colapsar, ha contestado que, "en principio no". Y ha precisado: "Los bomberos están actuando, están analizando la estructura. Evidentemente, los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas trabajando con unas temperaturas muy altas es que se esté actuando por medio exterior y el criterio que están aplicando los bomberos siempre en un criterio de seguridad".