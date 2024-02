Yolanda Díaz considera gravísimo el presunto caso de corrupción del asesor de Ábalos y mantiene comunicación con el PSOE

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tildado de "gravísimo" el presunto caso de corrupción por 'mordidas' en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia del antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, Koldo García Izagirre, y ha señalado que mantiene comunicación fluida con el PSOE. "Lo que estamos conociendo es gravísimo. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos, pero lo que estamos conociendo es muy grave. Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo", ha enfatizado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. Respecto a si se ha dirigido al PSOE por este asunto, la también titular de Trabajo ha desgranado que mantiene comunicación fluida sobre todos los asuntos con su socio en el Ejecutivo. Previamente, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha tildado de "terribles", "infames" y "muy graves" las presuntas 'mordidas' de Koldo García Izaguirre, del antiguo asistente de Abalos. También ha desgranado que no tiene por qué dudar del PSOE cuando alega que no sospechaban ni sabían nada de este caso, que se retrotrae a la anterior legislatura, pero Sumar quiere que se den todas las explicaciones pertinentes. Ayer la diputada de Compromís en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, advirtió que Ábalos no podría seguir "ni un minuto más" en su escaño si se descubre que las actividades irregulares de su antiguo asesor están detrás de su cese en el Gobierno. El exministro, que aseguró haberse enterado de este caso por la prensa y que dice estar "estupefacto" y "muy decepcionado" con su exaesor, negó expresamente que su cese tuviera que ver con las supuestas mordidas de Koldo García: "Obviamente, no", zanjó en los pasillos del Congreso.