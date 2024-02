Xbox confirma la llegada de Pentiment, Hi-Fi RUSH, Grounded y Sea of Thieves a Nintendo Switch y PlayStation

Los videojuegos de Xbox llegarán a Nintendo Switch y a las plataformas de Sony, empezando este mes de febrero con Pentiment y hasta completar los cuatro títulos que Microsoft tiene planeados de aquí a mayo. El CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, confirmó el pasado 15 de febrero en el pódcast oficial de Xbox que la compañía iba a lanzar cuatro títulos propios en otras plataformas, que en ese momento no detalló. Este miércoles ha confirmado que se trata de Pentiment, Hi-Fi RUSH, Grounded y Sea of Thieves, que llegarán de manera progresiva a las consolas de PlayStation y Niuntendo Switch, empezando este mes de febrero. El primero en estar disponible es Pentiment, de Obsidian Entertainment. Anunciado en el 'Xbox and Bethesda Games Showcase' de 2022, es un juego narrativo ambientado en la Baviera del siglo XIV que sitúa al jugador en la mirada de un artista en una época de gran malestar social. Destaca su estilo, inspirado en manuscritos iluminados y grabados en madera. Pentiment está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch desde el 22 de febrero. También de Obsidian Entertainment, el 16 abril llegará a las mismas plataformas la aventura de supervivencia cooperativa Grounded, que tendrá juego cruzado entre Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Hi-Fi RUSH, el juego de acción basado en el ritmo donde el mundo se sincroniza con la música, de Tango Gameworks/Bethesda Softworks, llegará a PlayStation 5 el 19 de marzo, mientras que Sea of Thieves, de Rare, llegará a PlayStation 5 el 30 de abril. El juego cruzado entre Xbox, PlayStation y PC permitirá a los jugadores vivir épicas aventuras de piratas con sus amigos en más plataformas.