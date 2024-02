Xabi Alonso asegura que no tiene "mucho que decir" sobre los "rumores" que le sitúan en el banquillo del Bayern

El entrenador español del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, dejó claro este jueves que no tiene "nada nuevo" que decir sobre su "futuro" y que pese a que "hay rumores" de su posible salida del Leverkusen hacia el Bayern Múnich, donde Thomas Tuchel ya anunció que no seguiría, "no son relevantes". "Ahora mismo soy el entrenador del Bayer Leverkusen, eso es seguro. No tengo nada nuevo que decir sobre mi futuro. Se que hay rumores pero no son relevantes. Además, no es el momento de hablar de eso", explicó Xabi Alonso en la prensa en la rueda de prensa previa al partido de Bundesliga que les enfrentará al Mainz este viernes. El técnico vasco, que también suena para relevar a Juergen Klopp en el Liverpool, otro de sus exequipos, ya avisó al inicio de la rueda de prensa que los periodistas tendrían preguntas sobre su "futuro", pero que "no" tenía "mucho que decir". "Ahora mismo soy el entrenador del Leverskusen, eso es seguro", replicó el entrenador tolosarra preguntado sobre si el año que viene seguirá en el 'conjunto de la aspirina' con el que tiene contrato hasta 2026.