Vicky Martín Berrocal sigue con perfil bajo tras la portada con Enriqué Solís

Las imágenes que publicaba la revista Diez Minutos este miércoles de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han dado mucho que hablar, pero todavía no tenemos una confirmación por ninguna de las partes de si entre ellos hay algo más que una amistad... eso sí, las imágenes hablan por sí solas y la complicidad que derrochan es más que evidente. Vicky se quedaba completamente ojiplática en el plató de 'TardeAR' cuando Ana Rosa Quintana anunciaba la portada, ya que ni se imaginaba que iba a ser protagonista de una revista por su supuesto romance con el hijo de Carmen Tello. Desde entonces, el silencio ha sido su mejor aliado, ya que la diseñadora no ha dado más detalles sobre esta relación que ha revolucionado el panorama nacional. Hemos vuelto a ver a Vicky y le hemos preguntado si la madre del empresario, Carmen Tello, se ha puesto en contacto con ella tras las imágenes y ha preferido guardar silencio. Enrique es amigo de la colaboradora de televisión, pero también de su familia, ya que son muchas las veces que le hemos podido ver con Manuel Díaz 'El Cordobés', exmarido y padre de su hija, quien guardaba silencio en el día de ayer al ser preguntado por este incipiente amor. La que tampoco ha querido desvelar cómo se lo han tomado en su familia ha sido Vicky, que al preguntarle por qué le ha dicho su hija Alba, ha preferido seguir con ese perfil bajo y no dar más detalles sobre su vida privada.