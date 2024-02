Temas del día de EFE Internacional del 22 de enero de 2024 (10.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

El Cairo/Jerusalén - Hamás cree que se puede alcanzar una tregua en Gaza a tenor de una serie de concesiones realizadas en las que, según fuentes palestinas, ha renunciado a su exigencia de alto el fuego permanente y una retirada israelí completa de Gaza a cambio de garantías para que sus líderes no sean asesinados. (Texto)

Jerusalén - Al menos una persona resultó muerta y cinco heridas este jueves, algunas de gravedad, en un ataque a tiros en una carretera que conecta un asentamiento israelí en Cisjordania ocupada. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

Nueva York - La representante de la ONU para investigar la supuesta implicación de la UNRWA en acciones terroristas contra Israel, Catherine Colonna, se reúne con el secretario general António Guterres y ofrece a continuación una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

La Haya - La Corte Internacional de Justicia (CIJ) continúa este jueves sus audiencias públicas sobre la ocupación israelí de los territorios palestinos y escucha el testimonio de varios países y organizaciones internacionales, con el fin de emitir una opinión consultiva sobre “las políticas y prácticas de Israel". (Texto)(Foto)(Vídeo)

Washington - La ofensiva terrestre que Israel prepara sobre Rafah, en el sur de Gaza y donde se concentran más de un millón de palestinos, ha tensado aún más las relaciones entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Joe Biden. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Análisis)

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Rusia intenta aprovechar su actual iniciativa para avanzar a lo largo de los más de mil kilómetros de frente, mientras Ucrania resiste los embates a la espera de la llegada de refuerzos en forma de movilización y armamento occidental. (Texto) (Foto)

Kiev - Dos años después de aquella madrugada del 24 de febrero en que las sirenas y las explosiones sonaron por primera vez en muchas de sus ciudades, los ucranianos han tenido que adaptarse a una realidad en la que la necesidad de seguir viviendo con normalidad se cruza a diario con las más descarnadas tragedias. Por Marcel Gascón. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

Moscú - El líder ruso, Vladímir Putin, "ya es un presidente ilegítimo", independientemente de que Occidente reconozca o no las elecciones presidenciales de marzo, aseguró a EFE en Moscú Yan Rachinski, director de Memorial, organización que recibió el premio Nobel de la Paz en 2022. (Texto) (Foto) (Enviado)

Washington - Yuri Kim, subsecretaria de Asuntos Europeos y Asiáticos del Ejecutivo estadounidense, hace balance en una conferencia de prensa de los dos años de la invasión rusa de Ucrania. (Texto)

G20 EXTERIORES

Río de Janeiro - Los ministros de Exteriores del G20 terminan en Río de Janeiro una reunión de dos días en las que han analizado la escalada de conflictos en el mundo y en la que unos cuantos miembros han apelado por la reforma de los organismos multilaterales, entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU. (Texto) (foto) (Audio) (video)

VENEZUELA DERRUMBE

La Paragua (Venezuela) - Continúan las labores de rescate en la mina ilegal 'Bulla Loca', en el estado amazónico Bolívar, donde, hasta el momento, según el Gobierno, fueron recuperados 16 cadáveres y 11 personas fueron rescatadas con heridas de diversa consideración, sin que oficialmente se haya informado del número de desaparecidos. (Texto) (foto) (Audio) (video)

EEUU CONSERVADORES

Washington - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa en la gran convención anual de la derecha estadounidense, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que este año pone su punto de mira en las elecciones de noviembre, para las que el expresidente Donald Trump (2017-2021) aparece como el candidato favorito para conseguir la nominación republicana. (Texto) (Vídeo)

ESPAÑA GUATEMALA

Madrid - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inicia este jueves una visita oficial de dos días a España, durante la que mantendrá encuentros con el rey Felipe VI y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y se reunirá con empresarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO

Miami (EEUU) - Está previsto que el módulo Oidseo, de la empresa Intuitive Machines que despegó de Florida el pasado 15 de febrero con experimentos de la NASA, alunice hoy, con lo que se convertirá en la primera nave estadounidense que lo hace en más de cincuenta años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Está previsto que la nave alunice a las 22:49 GMT).

CINE BERLINALE

Berlín - La película 'Who Do I Belong To', una opera prima de la directora de origen tunecino Meryam Joobeur, y 'Vogter', un drama carcelario del sueco Gustav Möller, se disputan el Oso de Oro en la penúltima jornada competitiva de la Berlinale, que tendrá como estrella del día a Amanda Seyfried presentando, fuera de concurso, el nuevo filme de Atom Egoyan, 'Seven veils'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS PLATINO

Ciudad de México - Los Premios Platino anuncian los andidatos que optan las 24 categorías de lo mejor del cine y series de Iberoamérica en Ciudad de México, entre cuyos preseleccionados figuran las cintas españolas '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola, y 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona; la mexicana "La Huesera" de Michelle Garza y la chilena "El Conde", de Pablo Larraín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS LO NUESTRO

Miami (EEUU) - Maluma, Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G y Feid encabezan la lista de los más nominados al Premio Lo Nuestro de la música latina que entrega este jueves la cadena TelevisaUnivision en una ceremonia en Miami que estará a cargo de las actrices Angélica Vale, Galilea Montijo y Clarissa Molina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Bruselas - UE ESPAÑA - La Eurocámara y los Estados miembro de la UE votan sobre la futura sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, a la que es candidata Madrid junto a otras ocho ciudades europeas. (Texto)

Chandigarh (India). INDIA AGRICULTORES -Se mantiene la tensión en las zona agrícolas que bordean Nueva Delhi, después de que los campesinos pusieran ayer en pausa una masiva marcha hacia la capital india , por la muerte de uno de los agricultores, presuntamente a manos de la policía. (Texto) (foto) (vídeo)

Londres - UCRANIA GUERRA - Rueda de prensa del obispo ucraniano en Londres, Kenneth Nowakowski, sobre la situación de los refugiados ucranianos en el Reino Unido e Irlanda. (Texto)

Brasilia.- BRASIL DEMOCRACIA.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro presta declaración a la Policía Federal en el marco de las investigaciones sobre la supuesta trama para organizar un golpe de Estado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reúne con el propósito de elegir a la nueva fiscal general de Colombia, un proceso que ha causado controversia en el país y un enfrentamiento de poderes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA EEUU.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llega a última hora de este jueves a Buenos Aires para una visita que representa un fuerte espaldarazo del Gobierno de su país al nuevo presidente argentino, Javier Milei. (Texto)

Viena.- OSCE ASAMBLEA.- Sesión de invierno de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa). (Texto)

Washington.- EEUU HERENCIA AFROAMERICANA.- La Casa Blanca conmemora este jueves las contribuciones de los afro latinos con una ceremonia en la que participarán líderes de esa comunidad y que se enmarca dentro del Mes de la Herencia Afroamericana, que ese año se celebra con el lema los "Afroamericanos y las Artes". (Texto)

Buenos Aires - ARGENTINA ECONOMÍA - El Instituto de Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina ofrece el estimador mensual de actividad económica correspondiente a diciembre, después de que en noviembre retrocediese un 0,9 % respecto al mismo mes de 2022. (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO ECONOMÍA - El Instituto Nacional de Estadística de México publica el crecimiento definitivo del producto interior bruto (PIB) en 2023 tras estimar en enero una subida anual del 3,1 %, aunque con una desaceleración en el cuarto trimestre.

Ciudad de México - TELEVISA RESULTADOS- El Grupo Televisa, gigante mexicano de telecomunicaciones, difunde sus resultados financieros de 2023 tras perder más de 1.589 millones de pesos en los primeros tres trimestres (unos 92 millones de dólares). (Texto)

Nueva York.- ARGENTINA YPF.- Vence el plazo para que Argentina presente sus argumentos de apelación de la sentencia en su contra en el juicio por la estatización de YPF, que le obliga a pagar 16.000 millones de dólares a dos fondos buitre. (Texto)

23:15h.- Washington.- EEUU CONSERVADORES.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa en la gran convención anual de la derecha estadounidense, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés). (Texto) (Vídeo)

16:00h.- La Paz.- BOLIVIA NARCOTRÁFICO.- El investigador francés del Observatorio Europeo de Drogas, Laurent Laniel, asegura que el mercado ilegal de drogas representa un riesgo para la gobernanza global y que las políticas para su combate deben ser modificadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lima.- PERÚ FUJIMORI.- Continúa el juicio oral contra el expresidente peruano Alberto Fujimori por la presunta comisión de los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada en el marco de los casos Caraqueño (Pativilca) y La Cantuta. (Texto) (Vídeo)

15:00h.- El Cairo.- OMS SALUD.- Rueda de prensa virtual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las emergencias sobre las emergencias sanitarias actuales en la región del este del Mediterráneo.

14:30h.- Washington.- FMI PREVISIONES.- Rueda de prensa con la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica los datos definitivos de inflación en la eurozona de enero. (Texto)

Norwich.- R.UNIDO EXPOSICIÓN.- El prestigioso Sainsbury Centre, en Norwich, presenta a la prensa su nueva programación '¿Qué es la verdad?', con cuatro exposiciones que indagan en cómo podemos acceder a la verdad en tiempos de noticias falsas e inteligencia artificial.

16:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Pase de prensa previo para la exposición Dominican Yorks, que muestra el trabajo de artistas dominicanos en la Gran Manzana. Hispanic Society. (Texto) (Foto)

Nueva York - WHATSAPP ANIVERSARIO - Nueva York - La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp cumple el próximo sábado quince años. (vídeo) (foto)

EE.UU. CINE - Los Ángeles (EE.UU.) - La oscarizada actriz Hilary Swank protagoniza el filme 'Ordinary Angels', basado en la historia real de una mujer de Kentucky (EE.UU.) que mueve montañas para ayudar a un viudo cuya hija debe ser trasplantada de hígado: "Esta película me ha cambiado la vida", reconoció la intérprete a EFE. (video) (foto)

San Juan.- PUERTO RICO SALSA.- Entrevista con el cantante puertorriqueño Christian Alicea, exponente de la nueva camada de jóvenes salseros (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- FMI ARGENTINA.- La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se reúne este jueves con el presidente argentino, Javier Milei. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA HUELGA.- La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) ha convocado para este jueves un paro de 24 horas para reclamar mejoras salariales en un elevado contexto inflacionario, que afectará fundamentalmente a clínicas, sanatorios y hospitales privados del país. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA GASTRONOMÍA.- El Basque Culinary Center (BCC) celebra este jueves en Buenos Aires la última etapa -previa a la gran final en San Sebastián (España)- de su programa de emprendimiento internacional en tecnología de alimentación 'Culinary Action! On the Road'. (Texto) (Foto)

Brasilia.- BRASIL DENGUE.- Con más de 715.000 casos y 135 muertes en lo que va de año, Brasil combate el dengue puerta por puerta con fumigaciones y campañas de concienciación que buscan acabar con el enemigo público número uno del país: el mosquito Aedes aegypti. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR CÁRCELES.- Más de mes y medio después de que se declarase el "conflicto armado interno" contra el crimen organizado en Ecuador, las cárceles permanecen bajo control de las Fuerzas Armadas para arrebatar a las bandas criminales el control interno de las prisiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

