Renuncia el presidente del Partido Conservador en rechazo a apoyo de congresistas a Petro

Bogotá, 21 feb (EFE).- El senador Efraín Cepeda presentó este miércoles su renuncia a la presidencia del Partido Conservador en rechazo a que congresistas de su colectividad apoyen en el Congreso las reformas que el presidente colombiano, Gustavo Petro, puso a consideración del Legislativo.

Cepeda dejó el cargo luego de que se conociera que Luz Cristina López será nombrada como ministra del Deporte, en reemplazo de Astrid Bibiana Rodríguez, quien renunció luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.

El Partido Conservador le ha hecho oposición a Petro en el Congreso. Sin embargo, se considera que López estaría dispuesta a apoyar en el Congreso colombiano las reformas a la salud, pensional y laboral propuestas por el Gobierno.

"He decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país", dijo Cepeda en su carta de renuncia.

Cepeda destacó el papel que jugó en el partido desde que lo tomó a mediados de febrero de 2023. "Asumí el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad".

Al hacer alusión tácita a sus colegas que propusieron a López como nueva ministra del Deporte, dijo: "Los colombianos esperan en estos momentos claridad en lo que representamos y convicción en lo que defendemos".

La misiva concluye asegurando que "en este momento de crisis nacional la relación con los partidos ideológicamente opuestos debe ser a través de la discusión, el debate democrático y la conciliación de las políticas públicas, en donde se respeten las visiones contrarias con una sola finalidad, el bienestar de los colombianos".

Previamente, en una rueda de prensa, Cepeda dijo que el eventual nombramiento de López esta no representa la oficialidad de la colectividad.

"Si el Gobierno ha querido complacer personas, que lo diga el Gobierno Nacional, pero la oficialidad del partido no está de ninguna manera representada en ese nombramiento", aseguró.

Igualmente, ratificó que el Partido Conservador tiene posiciones firmes frente a las reformas. "Si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta un nombramiento, tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda", agregó. EFE

