Previa del España - Países Bajos

La selección española femenina de fútbol tendrá este viernes (21.00 horas/Teledeporte) una nueva cita con la historia cuando se enfrente en su semifinal de la Liga de Naciones a los Países Bajos, un duelo con sabor a revancha y con un premio casi mayor que el de jugar la final de la competición ya que dará al ganador la clasificación para los Juegos Olímpicos de París de este verano. Prácticamente seis meses después de que el 20 de agosto hiciese historia con la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la campeona del mundo vuelve a tener un encuentro que le puede suponer romper una nueva barrera más. España nunca ha estado a nivel femenino en unos Juegos y sólo le separa una victoria de un sueño que hasta hace no mucho parecía lejano. Y para ello necesitará evitar la revancha deportiva de un rival ante el que también hizo historia el pasado verano. Las españolas rompieron su techo en un Mundial al batir a Suiza en los octavos de final y su siguiente rival camino de la final fue el combinado neerlandés, al que derrotó con sufrimiento por 2-1, con un gol de Salma Paralluelo en los compases finales de una prórroga a la que se llegó por un tanto de Van der Gragt en el minuto 91. Ahora, el premio es seguramente todavía mayor para cualquiera de las dos y eso marcará también un choque donde tampoco hay red y que es a cara o cruz, con el plus para el equipo de Montse Tomé de jugar en casa y contar con el necesario apoyo de La Cartuja donde se espera que la afición responda a lo vital del choque y se pueda instaurar un nuevo récord de espectadores, cifrado ahora en los 15.896 espectadores que acudieron a La Rosaleda en diciembre para la victoria con remontada ante Suecia (5-3). Tras su victoria en Sidney y pese a la turbulencia con la que empezó la 'era Tomé' y el ruido que parece que la ha acompañado en casi todo momento, la nueva número uno del ranking fue capaz de superar su grupo con bastante autoridad y meterse en una 'Final a Cuatro' donde además de Países Bajos, que se metió agónicamente y dejando fuera a Inglaterra, actual campeona de Europa y subcampeona del mundo, están Francia y Alemania. Precisamente, si en esta semifinal, que se juega a la misma hora, sale ganadora la anfitriona olímpica, el tercer y cuarto puesto tendrá el extra del otro billete para París. Montse Tomé dejó claro que no ha dejado de analizar el partido de cuartos de final del Mundial como base para preparar este encuentro que se vuelve a presentar igualado y donde España debe intentar imponer su estilo ante un rival frente al que se le complicó el partido con el paso de los minutos, en buena parte por desaprovechar sus buenas ocasiones de la primera mitad. La principal duda a nivel deportivo para la seleccionadora reside seguramente en quién ocupará el puesto de mediocentro dados los problemas físicos que arrastra desde hace varias semanas Tere Abelleira y que le han impedido jugar con el Real Madrid. Laia Aleixandri, que ya lo ha hecho en alguna ocasión, podría ser el reemplazo lo que abriría la puerta a Laia Codina para jugar de central junto a Irene Paredes. Alexia Putellas, que sigue con su proceso de puesta a punto tras su operación de rodilla, finalmente no será de la partida. Las otras incógnitas en el once podrían residir en el resto del centro del campo y si jugará ahí Jenni Hermoso junto a Aitana Bonmatí, mientras que arriba, el gran estado de forma de Salma Paralluelo la perfila como la '9', mientras que Mariona Caldentey estará en el costado izquierdo y en el derecho hay más dudas con posibilidad para Lucía García, la 'preferida' de Tomé en la fase de grupos, o Alba Redondo, con más gol y que jugó en esa posición en el Mundial. Por su parte, Países Bajos se presentará en La Cartuja con ganas de revancha deportiva para conseguir sellar su clasificación para repetir presencia en unos Juegos Olímpicos, cita en la que debutó hace tres años en Tokio y a la que sigue aspirando después de una milagrosa goleada ante Bélgica en su último partido de la fase de grupos con un doblete vital de la española Damaris Egurrola en el añadido. La ex del Athletic Club podría ser de nuevo titular para este duelo como ya lo hiciese en el Mundial. Aquél día cubrió la baja por sanción de Danielle van de Donk y este viernes le tocaría la de una jugadora de mucho más peso como Jill Roord, fuera por una grave lesión de rodilla y que merma un tanto a su equipo, pese a que en los cuartos de finales mundialista apenas tuvo impacto. Además, en el entrenamiento previo al encuentro, se ausentó otra titular como Victoria Pelova, la carrilera derecha, y también la delantera Viviane Miedema, que se perdió el Mundial por lesión, aunque el seleccionador Andries Jonker le restó importancia en la previa. Países Bajos repetirá seguramente un planteamiento similar al del último enfrentamiento contra las españolas, con un juego más directo y buscando el contragolpe y la velocidad y peligro que siempre lleva Beerensteyn, autora de seis goles en esta Liga de Naciones y un quebradero de cabeza para la zaga según fueron pasando los minutos en Auckland y aparecieron los espacios. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. ESPAÑA: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Carmona; Bonmatí, Aleixandri, Hermoso; Redondo, Paralluelo y Caldentey. PAÍSES BAJOS: Van Domselaar; Dijkstra, Spitse, Janssen; Pelova, Egurrola, Van de Donk, Groenen, Brugts; Martens y Beerensteyn. --ÁRBITRA: Rebecca Welch (ING). --ESTADIO: La Cartuja de Sevilla. --HORA: 21.00/La 1.