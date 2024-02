Nuria Fergó habla del padre de Irene Villa: "Lo importante es que se haya recuperado"

Hace unos meses nos enterábamos de que el padre de Irene Villa pasaba por uno de los momentos más complicados de su vida tras sufrir una pancreatitis biliar aguda. Una delicada situación que vivió justo en las fechas navideñas y de la que parece que ya se ha recuperado. La última vez que hablamos con la escritora, aprovechaba nuestras cámaras para mandarle un mensaje: "Papi, que no es tu hora, todavía no, que el cielo lo puede esperar" comentaba Irene Villa ante las cámaras de Europa Press: "Tiene que venir a un acontecimiento tan importante como la comunión de mi sobrina, que es este año también y nuestra boda. Y la boda de mi hermana cuando se case, en fin, que vienen muchas cosas". Este miércoles podíamos hablar con Nuria Fergó y le preguntábamos por el estado de salud del padre de Irene y nos confesaba, algo desorientada, que: "¿Pero ya está bien? ¿no? Pues vale, me alegro", asegurando que "Lo importante es que se haya recuperado, que esté bien y que disfruten. Yo es que voy a lo mío. Es que no estoy pendiente. Estoy pendiente, la verdad, de lo que están haciendo los demás". Además, sobre las declaraciones de David Bisbal sobre el chat de los compañeros de 'Operación triunfo' en el que ya no pertenece, Nuria solamente nos quiso decir que "respeto todo lo que digan mis compañeros, los respeto igual que me gustaría que respetaran lo que yo dijera, entonces no me voy a meter ni lo que digan ni lo que no digan". Por último, le preguntábamos por los preparativos de su boda con Juan Pablo Lauro y nos confesaba que "no tenemos fecha todavía ni nada. La verdad es que el trabajo nos está yendo fenomenal y ahora mismo la prioridad es esa. Es que no sabemos. Igual el mes que viene, te sorprendes y dices ¡uy, se ha casado ya la Fergó!".