María José Campanario y Jesulín de Ubrique, derroche de risas y complicidad en su inesperada reaparición pública

Demostrando que es una auténtica todoterreno y que además de su trabajo como presentadora en Canal Sur, y su faceta de madre soltera de la pequeña Lola (4), tiene tiempo para los negocios, Toñi Moreno ha presentado en Sevilla su propio sérum de la mano de la marca 'Con Alma Golden'. Un producto cosmético para presumir de un rostro radiante que han querido conocer de primera mano numerosos rostros conocidos, que han querido arropar a la periodista en un día tan especial para ella. Y a pesar de que María del Monte e Inmaculada Casal -íntimas de Toñi- prefirieron no asistir porque la entrada en prisión de Antonio Tejado como presunto autor intelectual del violento robo en su casa el pasado agosto ha sido un duro varapalo, sí lo hicieron otros amigos de la presentadora. El exfutbolista Joaquín Sánchez -en su primer acto público tras la muerte de su padre el 7 de febrero- con su mujer, Susana Saborido; Virginia Troconis; María José Suárez; o Alejandra Osborne, que esquivó las preguntas sobre Gabriela Guillén y la demanda de paternidad que ya habría presentado contra Bertín, entre otras celebrities. Pero la sorpresa mayúscula llegó con la llegada de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, que a pesar de que llevan una vida alejada de los focos, no han dudado en reaparecer para mostrar su apoyo a Toñi. A pesar de que se mostraron parcos en palabras, tanto el torero como su mujer acapararon todos los flashes con su complicidad, su cercanía y sus sonrisas permanentes durante el evento, en el que no dudaron en posar juntos y por separado con la protagonista del día, su amiga Toñi. Radiante con su nuevo look, un flequillo de lo más favorecedor y juvenil, María José presumió de figura con un sofisticado dos piezas de pantalón fluido y blazer satinados en color gris con detalles florales brillantes, que combinó con sandalias de taconazo y bolso metalizado de Loewe. "Está guapa, está guapa" ha presumido Jesulín con una sonrisa mientras su mujer, que continúa volcada en el cuidado de su hijo pequeño Hugo, que en junio cumplirá dos años, ignoró las preguntas de los reporteros y no reveló cómo se encuentra. Aunque viendo su sonrisa, ¡es innegable que tanto ella como el torero están mejor que nunca!