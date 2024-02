Los neandertales usaron adhesivos complejos en un alarde cognitivo

Los neandertales crearon herramientas de piedra unidas por un adhesivo de múltiples componentes, otra prueba de que tenían tenían un elevado nivel de cognición y desarrollo cultural. Así lo revela la evidencia más temprana de un adhesivo complejo en Europa, publicado en la revista Science Advances por un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Tubinga y los Museos Nacionales de Berlín. "Estas herramientas sorprendentemente bien conservadas muestran una solución técnica muy similar a los ejemplos de herramientas fabricadas por los primeros humanos modernos en África, pero la receta exacta refleja un 'giro' neandertal, que es la producción de mangos para herramientas de mano", dice Radu Iovita, profesor asociado del Centro para el Estudio de los Orígenes Humanos de la Universidad de Nueva York. El equipo de investigación, dirigido por Patrick Schmidt de la sección de Prehistoria Temprana y Ecología Cuaternaria de la Universidad de Tubinga y Ewa Dutkiewicz del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de los Museos Nacionales de Berlín, reexaminó hallazgos anteriores de Le Moustier, un sitio arqueológico en Francia que fue descubierta a principios del siglo XX. Las herramientas de piedra de Le Moustier, utilizadas por los neandertales durante el Paleolítico Medio del Musteriense, hace entre 120.000 y 40.000 años, se conservan en la colección del Museo de Prehistoria e Historia Temprana de Berlín y no habían sido examinadas en detalle previamente. Las herramientas fueron redescubiertas durante una revisión interna de la colección y se reconoció su valor científico. "Los artículos estaban envueltos individualmente y intactos desde los años 60", afirma Dutkiewicz en un comunicado. "De este modo, los restos adheridos de sustancias orgánicas se conservaron muy bien". Los investigadores descubrieron rastros de una mezcla de ocre y betún en varias herramientas de piedra, como raspadores, lascas y hojas. El ocre es un pigmento terrestre natural; El betún es un componente del asfalto y puede producirse a partir del petróleo crudo, pero también se encuentra naturalmente en el suelo. "Nos sorprendió que el contenido de oche fuera superior al 50%", afirma Schmidt. "Esto se debe a que el betún secado al aire se puede utilizar inalterado como adhesivo, pero pierde sus propiedades adhesivas cuando se añaden proporciones tan grandes de ocre". Él y su equipo examinaron estos materiales en pruebas de tracción (utilizadas para determinar la resistencia) y otras medidas. "La situación fue diferente cuando utilizamos betún líquido, que no es muy adecuado para pegar. Si se añade un 55% de ocre, se forma una masa maleable", afirma Schmidt. La mezcla era lo suficientemente pegajosa como para que una herramienta de piedra permaneciera pegada en ella, pero sin adherirse a las manos, lo que la convertía en un material adecuado para un mango. De hecho, un examen microscópico de las huellas de desgaste de estas herramientas de piedra reveló que los adhesivos de las herramientas de Le Moustier se utilizaban de esta manera. "Las herramientas mostraron dos tipos de desgaste microscópico: uno es el típico pulido en los bordes afilados que generalmente se produce al trabajar otros materiales", explica Iovita, quien realizó este análisis. "El otro es un esmalte brillante distribuido por toda la parte que se supone que se sostiene con la mano, pero no en otra parte, lo que interpretamos como el resultado de la abrasión del ocre debido al movimiento de la herramienta dentro de la empuñadura". El uso de adhesivos con varios componentes, incluidas diversas sustancias pegajosas como resinas de árboles y ocre, se conocía anteriormente en los primeros humanos modernos, el Homo sapiens, en África, pero no en los primeros neandertales en Europa. En general, el desarrollo de adhesivos y su uso en la fabricación de herramientas se considera una de las mejores pruebas materiales de la evolución cultural y las capacidades cognitivas de los primeros humanos. "Los adhesivos compuestos se consideran una de las primeras expresiones de los procesos cognitivos modernos que aún hoy están activos", afirma Schmidt. En la región de Le Moustier, el ocre y el betún tuvieron que recogerse de lugares lejanos, lo que requirió mucho esfuerzo, planificación y un enfoque específico, señalan los autores. "Teniendo en cuenta el contexto general de los hallazgos, suponemos que este material adhesivo fue elaborado por los neandertales", concluye Dutkiewicz. "Lo que nuestro estudio muestra es que los primeros Homo sapiens en África y los neandertales en Europa tenían patrones de pensamiento similares", añade Schmidt. "Sus tecnologías adhesivas tienen la misma importancia para nuestra comprensión de la evolución humana".