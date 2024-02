Los hutíes intensificarán sus ataques en el mar Rojo mientras siga la campaña militar sobre Gaza

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badradín al Huti, ha anunciado este jueves que intensificarán sus operaciones en el mar Rojo y en resto de la región en solidaridad con el pueblo palestino mientras Israel continúe con su campaña militar sobre la Franja de Gaza. Así, ha comunicado que estas operaciones en los mares Rojo y Arábigo, en el golfo de Adén y en el estrecho de Bab el Mandeb continúan y se intensificarán "en cantidad y calidad", ha dicho en un discurso televisado que recoge el periódico 'Al Thawrah'. Al Huti ha destacado que en las últimas semanas, los rebeldes han incluido en sus ataques armas submarinas que han "inquietado" al enemigo y que son ya 48 las embarcaciones israelíes o con algún tipo de relación con Israel que han sido golpeadas precisamente por esta particularidad. "Retamos a los estadounidenses a demostrar que los barcos atacados no están de acuerdo con la clasificación anunciada después del ataque y que no pertenecen ni a Estados Unidos, Reino Unido, o Israel", ha desafiado el jefe de los rebeldes. "Lo importante para el resto de los países es que no se involucren con los estadounidenses en la agresión contra nuestro país, para que sus barcos permanezcan seguros en su movimiento y tránsito por los mares Rojo y Arábigo", ha dicho. Al Huti ha celebrado que Estados Unidos no haya sido capaz de impedir las operaciones de los rebeldes yemeníes pese a las capacidades de las que dispone, así como que se haya logrado detener un 40 por ciento del tráfico marítimo del enemigo. "En lugar de una agresión contra Yemen se debería haber puesto fin a los crímenes de guerra en Gaza y haber traído ayuda para garantizar la estabilidad de la región y la no expansión del conflicto", ha apuntado. Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, controlan la capital Saná y otras zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2015. En represalia a la cruenta respuesta de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre, han atacado buques vinculados a Israel, así como de Estados Unidos y Reino Unido, quienes encabezan una coalición para mantener la seguridad del tráfico marítimo en la región.