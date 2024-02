Las personas diabéticas no deben utilizar relojes o anillos inteligentes para medir la glucosa en sangre, según la FDA

Los usuarios diabéticos deben evitar utilizar dispositivos 'wearables', como los 'smartwatches' y los anillos inteligentes, que afirmen medir los niveles de glucosa en sangre sin utilizar métodos que perforen la piel, ya que no ofrecen resultados precisos y pueden suponer un riesgo para la salud, según ha advertido la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El nivel de glucosa o la cantidad de azúcar que circula por la sangre, es un valor habitualmente utilizado por personas con diabetes para controlar si sus niveles de azúcar en la sangre están dentro de límites saludables. En caso de que estos valores se disparen o caigan por debajo de los límites establecidos, los usuarios deben tomar medidas para restablecerlos de cara a evitar agravar su enfermedad. En este sentido, algunos dispositivos 'wearables' como los 'smartwatches' o los anillos inteligentes ofrecen la capacidad de medición de la glucosa en sangre entre sus funciones. Sin embargo, la FDA, el organismo encargado de monitorear el mercado de dispositivos médicos en Estados Unidos, ha advertido a los usuarios que eviten el uso de estos dispositivos para medir sus niveles de azúcar en sangre, ya que no ofrecen resultados precisos y pueden suponer un riesgo para la salud. Tal y como ha explicado la FDA en un comunicado, para las personas con diabetes, las mediciones inexactas de glucosa en sangre pueden provocar errores graves como, por ejemplo, utilizar la dosis incorrecta de insulina u otros medicamentos que reproducen rápidamente la glucosa. Estos errores, pueden ocasionar que los niveles de glucosa sean peligrosamente bajos y, por tanto, acaben desencadenando desde confusión mental, hasta un coma o, incluso, la muerte, "a pocas horas del error". Así, según ha sentenciado este organismo, los relojes o anillos inteligentes que afirman medir los niveles de glucosa en sangre "sin perforar la piel", por ejemplo, con un pinchazo en el dedo, no pueden obtener esta información de forma precisa, ya que es necesario analizar directamente la sangre del usuario en cuestión. Igualmente, ha matizado que, en su lugar, estos 'wearables', como los Apple Watch, se pueden emparejar con otras aplicaciones que se utilizan para mostrar datos recopilados por dispositivos de medición de glucosa en sangre, que sí que han sido autorizados por la FDA. Estos dispositivos sí utilizan métodos que perforan la piel. Por tanto, la FDA ha remarcado que, por el momento, no ha autorizado ni aprobado ningún reloj o anillo inteligente destinado a medir o estimar los valores de glucosa "por sí solo", al tiempo que ha recomendado a los consumidores, pacientes, cuidadores y proveedores de atención médica que eviten utilizar este tipo de dispositivos, independientemente del fabricante o la marca. Siguiendo esta línea, también ha señalado que, en caso de que el estado médico del usuario dependa de mediciones precisas de glucosa en sangre, se debe hablar con el proveedor de atención médica correspondiente para que le recomiende un dispositivo "adecuado a sus necesidades" y autorizado por la FDA. Por su parte, los proveedores de atención médica también deben informar a sus pacientes sobre los riesgos de utilizar relojes y anillos inteligentes u otro tipo de dispositivos de medición de glucosa en sangre no autorizados. La monitorización de los niveles de glucosa en sangre sin utilizar métodos invasivos, como el pinchazo en un dedo, es una tecnología que aún se sigue investigando. De hecho, tal y como compartió Bloomberg en 2022, compañías como Samsung con su anillo Galaxy Ring -en el que continúa trabajando actualmente-, Apple y Google, están explorando el desarrollo de una tecnología que permita el monitoreo de glucosa no invasivo. Esta tecnología significaría una gran mejora de cara a los usuarios con enfermedades como la diabetes, ya que implicaría dejar de necesitar perforar la piel cada vez que realicen una medición de su glucosa. Sin embargo, por el momento, no existe otra alternativa.