La ministra de Exteriores alemana sobre las declaraciones de Lula: "El Holocausto no se compara con nada"

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha manifestado este miércoles desde Río de Janeiro que "el Holocausto no se puede comparar con nada", en referencia a las declaraciones del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que comparó la ofensiva israelí sobre Gaza con el exterminio de judíos cometido por Adolf Hitler. "El Holocausto no se puede comparar con nada. Seis millones de judíos que fueron asesinados por mi país, por fascistas en Alemania, que conscientemente querían extinguir la vida humana, la vida judía, no solo en Alemania, sino en toda Europa", ha declarado en una entrevista en el marco de su asistencia a la cumbre del G20. Baerbock ha afirmado "como seres humanos" hay que "hacer todo lo posible para garantizar que los rehenes israelíes sean finalmente liberados, que Hamás entregue las armas y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible para garantizar que el increíble sufrimiento de los palestinos, especialmente los niños, termina". Asimismo, ha declarado que siempre se ha considerado que el Holocausto es "responsabilidad alemana" pero que en su opinión es "responsabilidad global", ya que desde entonces "se fundaron convenciones importantes" como la del genocidio y la cuestión de los tribunales internacionales. Las tensiones entre Israel y Brasil han aumentado en los últimos días, desde que Lula afirmó que la ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado más de 29.300 muertos en poco más de cuatro meses, "ya existió cuando Hitler decidió matar a los judíos". Desde entonces, el Gobierno israelí ha declarado 'persona non grata' al mandatario brasileño, han convocado a sus respectivos embajadores y el ministro de Exteriores de Israel ha afirmado que "no será bienvenido hasta que se disculpe". Las autoridades brasileñas han acusado a Israel de "tender una cortina de humo para ocultar la masacre en curso" en la Franja de Gaza y le han acusado de "recurrir a las noticias falsas para intentar reafirmarse interna e internacionalmente". Los presidentes de Colombia y Bolivia, Gustavo Petro y Luis Arce, respectivamente, han mostrado su solidaridad a su homólogo brasileño.