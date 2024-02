Ivana Andrés apoyará desde La Cartuja: "Estoy segura de que nos clasificaremos para los Juegos"

La futbolista española Ivana Andrés, central del Real Madrid y capitana de la selección nacional en el pasado Mundial, ha confirmado este jueves que estará en La Cartuja para "apoyar, disfrutar y celebrar otro hito histórico" de la 'Roja', teniendo claro que se "clasificarán para los Juegos Olímpicos" a través de la la Nations League. "Estoy segura de que nos clasificaremos para los Juegos Olímpicos de París y que lucharemos después por ganar la Nations League. Después de mucho tiempo disfrutando en el campo del privilegio de jugar con la selección, ahora me toca ponerme la camiseta para animar al equipo como una aficionada más desde la grada", dijo la madridista en un comunicado. La jugadora valenciana, que el pasado verano en Sídney (Australia) levantó la primera Copa del Mundo para el fútbol femenino español, afirmó que acudirá al estadio sevillano, donde la 'Roja' se medirá en semifinales contra el combinado de Países Bajos, para "apoyar, disfrutar y celebrar de otro hito histórico de nuestro equipo". "Todas sabemos que no ha sido nada fácil el camino que nos ha llevado hasta aquí, pero también que aún no hemos llegado a la meta. Seguiremos cumpliendo sueños juntas porque unidas somos imparables", apuntó antes de agradecer "todos los mensajes recibidos estos días" y "el cariño" que le han hecho llegar los aficionados.