Hamás dice que el ataque cerca de un asentamiento en Jerusalén es "una respuesta natural" a las "masacres"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito este jueves con una "heroica operación" el ataque armado ejecutado cerca de un asentamiento en los alrededores de Jerusalén, que se ha saldado con un muerto y seis heridos, y ha dicho que "es una respuesta natural" a las acciones de las autoridades de Israel. El ataque ha sido perpetrado cerca de un puesto de control en la carretera que conecta Jerusalén con el asentamiento de Maale Adumim, según han confirmado las autoridades israelíes. La Policía ha afirmado que los tres atacantes, residentes en la ciudad cisjordana de Belén, han sido "neutralizados". "Es una respuesta natural a las masacres y crímenes de la ocupación en la Franja de Gaza y la Cisjordania ocupada", ha dicho, antes de recalcar que el pueblo palestino "seguirá resistiendo ante la ocupación en todo el país, palestina, hasta que la ocupación sea derrotada y sus derechos nacionales sean totalmente restaurados". Asimismo, ha indicado que las posibles restricciones al acceso de musulmanes a la Explanada de las Mezquitas durante el mes de Ramadán "no dará seguridad" y ha pedido a los palestinos que "incrementen la confrontación con la ocupación y sus colonos en todas las partes del país y la ciudad de Jerusalén". En esta línea, Yihad Islámica ha aplaudido el ataque, que "ha dejado heridos entre los soldados de ocupación y los colonos" y lo ha enmarcado en "el derecho legítimo a defender los lugares santos y la tierra ante la banda nazi sanguinaria en la entidad (israelí) hasta que los ocupantes sean expulsados de la tierra y la patria". "Pedimos a nuestro pueblo, en todas partes, que continúen en el camino de la resistencia para hacer frente a los planes de la ocupación, que está entregando armas a los colonos, atacando la sagrada mezquita de Al Aqsa y derramando sangre palestina", ha dicho, según ha informado el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. ARMAR A LOS CIVILES Y CONSTRUIR MÁS EN ASENTAMIENTOS Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha afirmado que "se evitó un gran desastre gracias a que los policías tienen armas y los ciudadanos tienen armas", insistiendo en sus planes para armar a los civiles. "Hay quienes me criticaron por ello, pero creo que hoy todos entienden que las armas salvan vidas", ha subrayado, al tiempo que ha abogado por restringir el movimiento de la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, ocupados por Israel, según ha informado el diario 'Haaretz'. "El derecho a la vida de los residentes judíos de Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- supera el derecho a la libertad de movimiento de los residentes de la Autoridad Palestina", ha argumentado Ben Gvir, en referencia a la población palestina. En este sentido, ha incidido en que espera que "haya más y más barreras" y en que "haya restricciones". "Debemos entender que nuestros enemigos no buscan excusas. Sólo quieren causar daño. Lucharé para lograr restricciones, es bueno que el primer ministro (Benjamin Netanyahu) acepte mi posición de principios", ha argüido. El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha abogado además por aprobar la construcción de miles de unidades de vivienda en el asentamiento de Maale Adumim y otros de la zona en respuesta al "grave ataque". "El grave ataque en Maale Adumim debe tener una respuesta decisiva a nivel de seguridad, pero también una respuesta de los asentamientos", ha señalado en su cuenta en la red social X, donde ha pedido a Netanyahu que convoque una reunión para aprobar "inmediatamente" miles de unidades de viviendas en asentamientos en la zona. "Nuestros enemigos saben que cualquier daño que nos causen llevará a más construcción, más desarrollo y más de nuestro control en todo el país", ha sostenido, en línea con su negativa a reconocer el derecho de los palestinos a contar con un Estado y a extender el control de Israel sobre todos los Territorios Palestinos Ocupados.