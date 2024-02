Francia expulsa a un imán "radical" a Túnez por comentarios antisemitas, machistas e intolerantes

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, ha anunciado este jueves la expulsión a Túnez del imán "radical" Mahjub Mahjubi, que dirigía sermones desde la mezquita de Bagnols-sur-Cèze, ubicada en el departamento de Gard, en los que realizaba comentarios antisemitas, machistas e intolerantes. "Esta es la demostración de que la ley de inmigración, sin la cual una expulsión tan rápida no habría sido posible, fortalece a Francia. No dejaremos pasar nada", ha indicado Darmanin en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Según el decreto de expulsión, el imán "transmitía una concepción literal, retrógrada, intolerante y violenta del islam, susceptible de fomentar comportamientos contrarios a los valores" de Francia, ha recogido la cadena francesa BFM TV. Entre este tipo de comportamientos, se encuentra "la discriminación contra las mujeres", a quienes define como "inferiores" y que "deben ser guiadas y controladas por los hombres", así como comentarios de odio contra los judíos, a quienes tilda de "aliados del Anticristo". "Los comentarios que llaman al odio hacia los judíos e Israel y que defienden la yihad pueden incitar a seguidores a llevar a cabo un acto violento", reza el texto, que agrega que el imán llegó a asegurar en otro de sus sermones que "las mezquitas no crean combatientes como en la época del profeta" Mahoma. Mahjubi, nacido en Túnez y afincado en Francia desde 1986, está casado con una mujer de nacionalidad francesa. Sus sermones levantaron polémica después de que saliese a la luz que había calificado la bandera tricolor de "satánica".