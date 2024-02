Francia confirma una visita de su ministro de Exteriores a Marruecos en "los próximos días"

El nuevo ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, tiene previsto realizar "en los próximos días" una visita oficial a Marruecos, dentro de la nueva etapa que quiere abrir en las relaciones bilaterales entre dos tradicionales aliados que llevan un tiempo distanciados. El propio Séjourné ha reconocido en sucesivas declaraciones que el presidente, Emmanuel Macron, le ha pedido trabajar en "un nuevo capítulo" de estas relaciones y su departamento ha confirmado este jueves que la visita que simbolizará este deshielo es ya inminente. "Trabajamos para que haya una visita en los próximos días", ha declarado un portavoz del Ministerio de Exteriores, sin entrar en detalles "concretos" hasta que el viaje esté "verdaderamente programado". "Hay un deseo muy claro del ministro de implicarse personalmente en la relación franco marroquí y de escribir un nuevo capítulo en esta relación, de retomar una nueva agenda política, de recuperar la confianza", ha añadido el portavoz. Francia aspira a "poner de nuevo en movimiento, en una dinámica positiva", una relación "antigua" que tradicionalmente ha sido de "amistad", un interés en el que también se enmarcaría la reciente reunión entre la primera dama, Brigitte Macron y las tres hermanas del rey Mohamed VI en París. La tarea no será fácil. En primer lugar, en Marruecos no se ve con buenos ojos el acercamiento que Francia ha acometido últimamente con Argelia, su principal enemigo y con el que las relaciones diplomáticas están rotas desde el verano de 2021. Pero sin duda, lo que más pesa es el pasado parlamentario de Séjourné. En Marruecos se le considera uno de los principales artífices como líder de Renew Europe (el grupo liberal en la Eurocámara) de la resolución aprobada en enero de 2023 contra el reino alauí y en la que, entre otras cosas, se manifestaba la "profunda preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han corrompido a diputados en el Parlamento Europeo". Por otra parte, otro de los puntos de fricción entre los dos países es la postura francesa respecto al Sáhara. Según resalta en un artículo el diario 'Le Desk', la "postura ambigua" de Francia ha contribuido "al deterioro de las relaciones". Respecto a este asunto, Séjourné reiteró en una entrevista reciente al diario 'Ouest-France' el "apoyo claro y constante de Francia al plan de autonomía marroquí, que es una realidad desde 2007". "Ahora es momento de avanzar", añadió. Rabat no ha ocultado que le gustaría que Francia fuera un paso más allá en su postura y se alineara con España despúes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera en una carta a Mohamed VI en marzo de 2022 que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es "la base más seria, creíble y realista" para una solución del conflicto.