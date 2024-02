Ferrari y McLaren aprietan y Alonso confirma las buenas sensaciones en el segundo día en Baréin

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lideró este jueves la sesión matinal de los test de Baréin, confirmando que el 'SF-24' tiene mucha velocidad a una vuelta, y superando al McLaren del australiano Oscar Piastri, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) fue quinto y volvió a trasmitir buenas sensaciones en un inicio jornada que acabó antes de tiempo por un problema en el trazado. El gran protagonista de la mañana de jueves fue Charles Leclerc. El piloto de Ferrari solo tardó 24 minutos en ponerse al frente de la tabla con un tiempo de 1.31.822, pero todavía algo lejos, siete décimas, del mejor registro logrado por Max Verstappen en la primera jornada de test. Pero no sería este su único gran tiempo, ya que el monegasco consiguió bajar del 1.33 en varios intentos más. Hubo que esperar más de una hora para ver la primera buena vuelta de Alonso: 1.34.027. Un giro que mostró el posible potencial que puede tener el 'AMR24' durante la carrera del próximo sábado, ya que el asturiano lo logró con el compuesto C3 (medio) y sin abrir el DRS. Una mañana en la que Aston Martin confirmó en su cuenta de 'X' que estaba probando el equilibrio del coche con el nuevo alerón trasero a través de sensores para comprobar como canaliza el flujo de aires el monoplaza. El mejor registro del bicampeón del mundo lo logró en la vuelta 17 de las 31 que rodó, con un tiempo de 1.33.053 que le sirvió para colocarse en la cuarta plaza a 1,3 segundos del crono logrado por Leclerc y mejorando su mejor vuelta del miércoles (1:33.385). Así, sigue el asturiano acumulando rodaje con el AMR24 y, pese a aun no haber bajado la barrera del 1.33, las impresiones que muestra el coche son bastante positivas. No fue el único campeón del mundo sobre la pista en la jornada matutina, ya que Hamilton también salió a la pista. La escudería Mercedes sigue con su plan de test de no dar muchas pistas sobre el rendimiento máximo del coche y el inglés acabó cerca de los tiempos de Aston Martin, a menos de dos décimas y después de ser, con 39 vueltas, el segundo piloto que más rodó sólo por detrás de las 40 de Yuki Tsunoda (Visa Cash RB). En cuanto a Red Bull, si este miércoles Max Verstappen asustaba al resto de equipos con una exhibición de tiempos, aventajando en más de un segundo a su más inmediato perseguidor, 'Checo' Pérez adoptó un perfil mucho más bajo tratando de reportar datos del comportamiento del 'RB20' con el compuesto más duro. El mexicano fue el que menos vueltas completó con 20 y concluyó cuarto en la tabla de tiempos con un registro de 1.32.879, eso sí, con el compuesto medio (C3). Una de las grandes confirmaciones de la mañana del jueves volvió a ser McLaren. Al término de los test del miércoles, el equipo 'papaya' confirmó con el segundo puesto de Lando Norris que el equipo de Zac Brown aspira a estar en la pelea desde el primer Gran Premio, continuando con los buenos resultados con los que acabo 2023. Esta vez fue el australiano Oscar Piastri el que secundó a Leclerc con su 1.32.328. Una jornada muy interesante y que estaba sirviendo a los equipos para seguir entendiendo sus monoplazas, pero que acabó casi en el ecuador de la misma. Y es que a falta de una hora y 47 minutos se desprendió una rendija de drenaje y esta acabó impactando con el Ferrari de Charles Leclerc, al que dañó su fondo plano. Pese a los esfuerzos de los comisarios de pista por subsanar el problema, dirección de carrera decidió dar por finalizada la sesión y aumentar una hora más la sesión vespertina.