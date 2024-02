Ferrao dejará el Barça tras 10 años de goles y títulos en el Palau

El jugador brasileño del Barça de fútbol sala Ferrao, nombrado tres veces mejor jugador del mundo a lo largo de su carrera, anunció este jueves que dejará el club blaugrana el próximo 30 de junio, cuando finaliza un contrato que ambas partes han optado por no renovar para cerrar un ciclo de diez años en el Palau Blaugrana lleno de éxitos y títulos. "Todos los ciclos se acaban, y el mío en el club, que ha sido un ciclo maravilloso y los mejores años de mi carrera deportiva sin duda, terminará el próximo 30 de junio", anunció Ferrao en un vídeo remitido por el club. A sus 33 años, Ferrao opta por poner fin a su era blaugrana. "He sido tan feliz en el Barça y con todos vosotros que creo que merecéis una explicación y la verdad. Y aquí no hay nada que ocultar por ninguna de las partes. Yo quiero al Barça y me siento muy querido por el Barça. Pero ahora toca separar nuestros caminos y es lo mejor para todos. ¿La verdad? Tenía la oportunidad de seguir, pero las historias más bonitas se acaban en lo más alto y yo aquí he conseguido todos mis sueños y es hora de partir", explicó. El brasileño llegó al Barça en verano de 2014 y se irá diez años después, en una década de oro en la que, a nivel personal, se convirtió en el segundo máximo goleador de la historia de la sección con 305 goles, solo por detrás de su capitán Sergio Lozano, que ha marcado 330 goles con la camiseta 'culer'. "Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado en el Barça y mi familia y yo, incluida Martina, mi hija catalana, seremos 'culers' para siempre. Os quiero y siento que el Palau siempre será mi casa. Y por eso estoy seguro que la relación no se rompe aunque me vaya. Porque el Barça es mi vida y lo será para siempre", le dedicó a su todaví afición. Con el Barça, Ferrao ha ganado de momento 22 títulos: 4 ligas, 2 'Champions', 3 Copas de España, 4 Copas del Rey, 3 Supercopas de España y seis Copas Catalunya. Por ahora sigue recuperándose de la rotura en el tendón de Aquiles del pie derecho que se hizo en pretemporada y si se cumplen los plazos previstos estará para la Final Four de la 'Champions' en mayo, donde buscará el colofón dorado a su carrera en el Barça.