El Valencia CF no firmará los documentos de la candidatura valenciana a ser sede del Mundial 2030

El Valencia CF ha comunicado al Comité de la candidatura del Mundial 2030, formado por Generalitat, Ayuntamiento de València y Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que no se va a adherir a la firma de los formularios de la FIFA que sustentan la candidatura de la ciudad del río Turia para ser sede de dicho Mundial masculino, según han confirmado fuentes de la propia Generalitat. La documentación se debía presentar este viernes, como se había instado desde la RFEF, según ha podido saber Europa Press. Sin embargo, al descolgarse el club 'che' de esta firma, la candidatura de la ciudad se quedaría sin el estadio Nuevo Mestalla para albergar partidos. Se da la circunstancia de que el club ha comunicado que no firma los documentos un día después de que la Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática del Ayuntamiento de València aprobara encargar "con carácter inmediato" una auditoría "externa e independiente" para evaluar el coste de las obras del estadio recogidas en el proyecto presentado por el Valencia CF SAD. Fuentes municipales han apuntado que el Ayuntamiento va a continuar con su hoja de ruta y este viernes aprobará facultar a la concejal de Deportes a firmar la documentación para el Mundial y remitirla. Desde la Generalitat, han defendido que sería una "buenísima noticia" para València y para la Comunitat Valenciana que la capital del Turia fuera escogida como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030, y por ello mismo, subrayan que el pleno del Consell autorizó este miércoles a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte a suscribir el acuerdo de adhesión para la acogida, organización y puesta en marcha de este evento deportivo, con objeto de formalizar la candidatura de València como ciudad anfitriona. La Generalitat asegura que "siempre" estará a disposición de la ciudad de València "para garantizar la viabilidad y la solidez de la candidatura" y respecto a la no adhesión del Valencia CF a la documentación para conformar la candidatura como sede del Mundial, expresan su respeto a "todas las posiciones adoptadas por el club" y reitera su deseo de que todos los actores implicados "colaboren y aúnen esfuerzos para lograr que València disfrute del mejor fútbol del mundo".