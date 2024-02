El sistema de defensa aéreo de Israel intercepta un "lanzamiento" realizado desde el mar Rojo

El sistema de defensa aéreo de Israel ha interceptado este jueves un "lanzamiento" que se dirigía hacia territorio israelí y que se habría realizado desde el mar Rojo, según las Fuerzas Armadas, que no han aclarado si se trata de un proyectil disparado por los rebeldes yemeníes hutíes, que han intensificado sus ataques en la zona. "Tras las sirenas en la zona de la ciudad de Eliat, los cazas de defensa aérea interceptaron con éxito, utilizando el sistema 'Arrow', un lanzamiento (...) desde la zona del mar Rojo. El objetivo no cruzó al territorio israelí y no representaba una amenaza para los civiles, pero el aviso se activó según la normativa", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La insurgencia yemení ha lanzado varios misiles contra Israel desde el inicio de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, aunque no consta que ninguno de ellos llegase a impactar en territorio israelí, bien porque fuesen interceptados o porque no alcanzaran el objetivo. Los hutíes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, también han atacado buques con algún tipo de conexión con Israel, Estados Unidos y Reino Unido y han prometido continuar con estas acciones hasta que el Ejército israelí ponga fin a su ofensiva contra Gaza. Washington y Londres han atacado en varias ocasiones parte del territorio controlado por los hutíes con el objetivo de impedir sus operaciones y garantizar la libertad de navegación en la región. Para ello, ambos alegan que apuntan a armamento que está preparado para ser utilizado en los ataques en el mar Rojo.