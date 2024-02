El PSOE insiste en que no tenían sospechas del exasesor de Ábalos y pide dejar trabajar a la Justicia

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remarcado este jueves que desde el PSOE no tenían "ninguna sospecha" sobre el que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, Koldo García, quien ha sido detenido por un supuesto cobro de comisiones en contratos durante la pandemia de Covid-19, y ha pedido dejar trabajar a la Justicia. "Estamos sorprendidos por la noticia", ha afirmado Cerdán ante los periodistas a su llegada al Congreso, incidiendo en que desde el PSOE van a dejar trabajar a la Justicia para poder "enterarse de todo". "Esta dirección siempre actúa con la corrupción cortando por lo sano", ha enfatizado. El diputado socialista ha reconocido estar extrañado tras la noticia porque no tenían "ninguna sospecha". "Si hubiéramos descubierto algo lo hubiéramos llevado a la Justicia", ha remarcado, haciendo hincapié en que en el PSOE "no aceptan" ningún tipo de corrupción. Al ser preguntado por su relación con el detenido, Cerdán ha explicado que lo conocía porque vivía en Navarra y que "colaboró" con el partido en dicha comunidad.