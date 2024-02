Condenado a perpetua el joven que mató con un camión a cuatro miembros de una familia musulmana en Canadá

La Justicia canadiense ha condenado este jueves a cadena perpetua a Nathaniel Veltman, el joven de 23 años que atropelló mortalmente con un camión en 2021 a cuatro miembros de una misma familia musulmana en London, un incidente calificado de terrorismo. Un jurado de Windsor, en la provincia canadiense de Ontario, ha declarado culpable a Veltman de cuatro cargos de asesinato en primer grado y uno por intento de asesinato, que conllevan una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, según ha recogido la cadena CBC. Las víctimas mortales fueron un matrimonio musulmán, formado por Salman Afzaal, de 46 años, y su esposa, Madiha Salman, de 44. Su hija Yumna, de 15 años, así como la madre del padre de familia, Talat Afzaal, de 74 años, también murieron. El hijo de la pareja, de nueve años, resultó herido y fue el único superviviente del ataque. La jueza del tribunal superior de la ciudad, Renee Pomerance, ha asegurado que sus acciones son compatibles con el terrorismo y el supremacismo blanco ante el manifiesto que escribió Veltman. "No hay lugar en la sociedad canadiense para el odio y el racismo", ha aseverado, aludiendo además a la "brutalidad" del crimen. Antes de la audiencia de este jueves, la representante especial de Canadá sobre islamofobia, Amira Elghawaby, aseguró que la familia "fue asesinada en un acto deliberado de odio antimusulmán" que "aterrorizó a London" y a la comunidad musulmana de todo el país. Tras el veredicto, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha recordado en la red social X, antes conocida como Twitter, a las cuatro víctimas del atropello de 2021 y ha mandado ánimos "a aquellos que conocieron y amaron a la familia Afzaal". "Lloramos con ustedes y estaremos aquí para ayudarles mientras se recuperan. Sepan esto: seguimos comprometidos a combatir la islamofobia, el odio vil que alimentó este horrible ataque terrorista. Porque no tiene cabida en nuestro país, ni ahora ni nunca", ha agregado. Las familia estaba de paseo en el centro de la ciudad de London cuando el camión de Veltman invadió la acera y los embistió cuando esperaban en un semáforo para cruzar la calle. El sospechoso, ataviado con un chaleco antibalas, casco y varias esvásticas, fue detenido por la Policía. El atropello provocó un escándalo en Canadá y miles de personas salieron a las calles para protestar y mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas. Las autoridades detallaron entonces que fue un suceso "intencional" y que fueron atacados "debido a su fe". Veltman escribió un manifiesto en el que se declaraba supremacista blanco, en el que aludía a una "resistencia colectiva" y en el que aseguraba que la población blanca enfrenta un "genocidio", en referencia a la teoría de la conspiración del reemplazo. Trudeau se mostró "horrorizado" por el suceso y trasladó su apoyo a los afectados por lo que ha descrito como "un acto de odio". "La islamofobia no tiene cabida en ninguna de nuestras comunidades. Este odio es insidioso, despreciable y debe parar", dijo a través de su cuenta en la red social X. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque e hizo un llamamiento a la "unidad" frente "a la islamofobia y otras formas de odio". "Ahora más que nunca", remachó por aquel entonces.