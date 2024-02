Chema Tejado guarda silencio al preguntarle por las exparejas de su hermano

A la delicada situación que está viviendo Antonio Tejado al ser investigado como presunto autor intelectual del asalto que sufrió su tía, María del Monte, y su mujer, Inmaculada Casal, en su casa, se le suma el testimonio de muchas exnovias que se han sentado en los platós de televisión a hablar de todo lo que vivieron con él. Además de su exmujer, Alba Muñoz, que hablaba la semana pasada para la revista Lecturas, este miércoles nos hemos encontrado con Candela Acevedo, asegurando que Antonio difundió vídeos íntimos suyos con la finalidad de coquetear con otras personas, entre ellas, un chico. Unos testimonios surrealistas que han dado mucho que hablar, pero por los que su familia guarda silencio absoluto. Esta ha sido la reacción que hemos visto por parte de su hermano Chema al ser preguntado por las declaraciones de Candela sobre su hermanos: "No voy a decir nada, lo siento". Eso sí, al guardar silencio ante todas las preguntas del reportero, no ha podido contener la risa cuando ha escuchado: "¿Tú te acuerdas de Candela, Chema?", dejando entrever que sí. El hermano de Antonio salía del despacho de abogados que están llevando su defensa y prefería guardar silencio y no desvelar las medidas que van a tomar y si el susodicho declarará finalmente o no.