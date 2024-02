Carlos III recibe a Sunak por primera vez desde el diagnóstico de cáncer

El rey Carlos III ha recibido este miércoles en el Palacio de Buckingham al primer ministro británico, Rishi Sunak, primer encuentro entre ambos desde que a principios de mes el monarca revelara que ha sido diagnosticado de cáncer, detectado durante su reciente operación de próstata. Sunak ha afirmado que "es maravilloso" ver a Carlos III "tan bien", mientras que este último ha reconocido que se ha sentido conmovido por los mensajes de apoyo que ha recibido desde entonces. "He recibido tantos mensajes y tarjetas maravillosos que la mayor parte del tiempo me hacen llorar", ha reconocido. Asimismo, ha celebrado que, desde su diagnóstico, haya habido "mucha más atención hacia esas principales y maravillosas organizaciones benéficas contra el cáncer", de las que ha sido patrocinador durante años. "Hacen un trabajo maravilloso", ha respondido Sunak. Tras el encuentro, ambos han llevado a cabo su reunión rutinaria --que ha durado 45 minutos-- de forma privada, que normalmente se celebra semanalmente para tratar temas políticos de actualidad. El hecho de que el rey haya permitido la entrada de cámaras para grabar el encuentro es un nuevo gesto de apertura de la Casa Real y tiene el objetivo de mostrar que todo sigue como siempre. El Palacio de Buckingham anunció el 5 de febrero que Carlos III había sido diagnosticado de cáncer, pero no dio detalles sobre el tipo de cáncer ni de tratamiento al que se está sometiendo, de momento de forma ambulatoria. Desde entonces, ha pospuesto sus obligaciones públicas.