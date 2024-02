Bolsonaro calla ante la Policía y su defensa dice que "nunca" apoyó ningún intento golpista

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha guardado silencio este jueves en su declaración ante la Policía Federal por la supuesta implicación en una trama para evitar su salida del poder tras las elecciones de octubre de 2022, según ha contado su defensa, Paulo Cunha. "Nunca apoyó ninguna intentona golpista", ha dicho. Cunha ha subrayado que Bolsonaro es inocente de cualquier delito y que "no teme nada porque no hizo nada". Su comparecencia en la sede de la Policía Federal en Brasilia apenas ha durado media hora. Se espera que a lo largo del día acudan otros 22 sospechosos, entre ellos el exministro de Defensa Walter Braga Netto. Fabio Wajngarten, otro de los hombres del círculo cercano de Bolsonaro, ha explicado que Bolsonaro no solo ha guardado silencio por ejercer su derecho constitucional a hacerlo, sino también porque la defensa no ha tenido acceso a todos los informes inculpatorios de la acusación. Así, ha justificado que ante la imposibilidad de acceder a la declaración del anterior ayudante de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, y a las pruebas recabadas de los teléfonos móviles de otros investigados, la defensa no tiene "un mínimo de conocimiento" sobre por qué el expresidente ha sido citado a declarar. La Policía Federal citó a Bolsonaro para prestar declaración en el marco de la operación 'Tempus Veritatis, que investiga una supuesta trama golpista para evitar dejar el cargo tras unas elecciones de octubre de 2022, que él mismo, según se le escucha en una serie de grabaciones, daba por perdidas. A principios de mes, la Policía ejecutó una treintena de órdenes de registro y varias detenciones, entre ellas las de sus antiguos asesores Filipe Martins y el coronel Marcelo Camara, la del mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército, Rafael Martins, o la del jefe del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Entre las medidas cautelares que se le impusieron al expresidente brasileño están la retirada de su pasaporte y la prohibición de poder contactar con el resto de personas que están siendo investigadas. De acuerdo con la investigación, Bolsonaro habría recibido, analizado y modificado un 'borrador' de esta supuesta trama, que comenzaría en un primer lugar cuestionando la legitimidad del sistema electoral para allanar posteriormente el camino a un golpe, que contaría con el apoyo de importantes militares, como los exministros de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, o el exjefe del Gabinete de Seguridad, el general Augusto Heleno Ribeiro, también investigados.