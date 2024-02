(AMP) Feijóo urge a Sánchez a dar explicaciones sobre "trama de mordidas" porque Koldo García era "hombre clave" en PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar explicaciones sobre la "gravísima investigación" abierta de una "trama de mordidas" en la que ha sido detenido Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en vez de "esconderse y embarrar" cuando, según ha recalcado, se trataba de un "hombre clave" en el PSOE y en el Gobierno. Apenas 24 horas después de conocerse este presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia, Feijóo ha aprovechado un acto en el Monumento a la Constitución en Madrid para presentar la 'Ruta por la igualdad' del PP para atacar al presidente del Gobierno con esta trama que está investigando la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la Guardia Civil. Tras la detención de Koldo García, Feijóo ha subrayado que era un "asesor para todo" y "hombre clave" del PSOE y del Gobierno socialista, "Y el presidente del Gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones", ha censurado. "El presidente del Gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. Este es el Partido Socialista actual", ha denunciado Feijóo. Además, ha recalcado que Sánchez "rebajó las penas por malversación", "eliminó el delito de sedición" y "quiere amnistiar la corrupción" mientras no "da ni media explicación sobre personajes como Tito Berni, Koldo y sus negocios turbios con varios ministerios implicados". Según ha recalcado, no cabe el "silencio" ante lo que se está conociendo. PIDE INFORMACIÓN A MINISTROS Y PRESIDENTES DE CCAA Por todo ello, el líder del PP ha afirmado que en cualquier Gobierno "serio" hoy mismo el presidente ofrecería "una rueda de prensa" para dar explicaciones y ha dicho que el PP quiere saber "qué opinan los ministros de Sanidad de aquel entonces y de ahora" y qué información disponían "los ministros que compraron esas mascarillas". De la misma manera, Feijóo ha dicho que su partido quiere saber "qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas". "Dejemos trabajar a la Fiscalía Anticorrupción, a la Audiencia Nacional y a la Guardia Civil", ha dicho, para añadir que el PP "cumplirá sus obligaciones en defensa de los intereses generales". Feijóo ha hecho estas declaraciones en la presentación de la 'Ruta por la igualdad, que recorrerá más de 15.000 kilómetros por un país que, según ha dicho, no está dispuesto a dejarse "discriminar" ni tampoco a "humillarse o callarse" y en defensa de los valores constitucionales, los derechos y libertades democráticos y la nación. "Este Gobierno extorsionado es una amenaza para la igualdad", ha proclamado, en un acto junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, donde además ha dicho que el presidente del Gobierno demuestar con sus actuaciones que España "le queda grande". AYUSO: "ESTE GOBIERNO VA DE LIMPIO, DE KOLDO Y PAJA" Previamente, Ayuso ha exigido al presidente del Gobierno que "dé la cara" y ha criticado que compare el caso archivado de su hermano con esta "trama escandalosa" que afecta al asesor de Ábalos. A su entender, "todo lo que está saliendo y queda por salir" a cualquier gobierno honrado lo haría caer inmediatamente, al instante", pero "este Gobierno, va de limpio, de Koldo y paja". "Esto no es un escándalo, esto es una trama escandalosa, con decenas de tentáculos y de detenidos. En Madrid, a su alcalde y a la presidenta de la Comunidad se nos hace responsables hasta de la muerte previa de un pato. Pero eso sí, Sánchez no tiene nada que ver con esto", ha criticado, al tiempo que ha reiterado que ahora toca que "se responsabilice y dé la cara". Ayuso ha criticado que Sánchez haya comparado "una trama nacional a manos de su 'número dos', y, por cierto, ministro en su Gobierno, y de su asesor, que pasó de ser portero de un burdel a asesor de Renfe", con el caso de un ciudadano (su hermano) "que lleva 26 años trabajando en el sector del material sanitario, a quien la Justicia en dos instancias diferentes, y otros organismos, han probado su inocencia y la legalidad de su trabajo". "Como se han acostumbrado a difamar y a mentir, tenemos que soportar como una maquinaria gubernamental con todo su peso y su influencia, pretende difamar a mi Gobierno, a mi familia y a mí. Y a todos ellos les digo una cosa: la fruta me gusta muchísimo", ha lanzado. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a los españoles que digan "basta" a la "corrupción a todos niveles del sanchismo". "Si hay algo que caracteriza al sanchismo es la corrupción, la corrupción a todos los niveles, siete días a la semana y veinticuatro horas al día", ha afirmado, para añadir que a Sánchez en el futuro le va a pasar lo mismo que a Koldo: "nadie en el PSOE reconocerá que le conocía".