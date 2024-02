Alejandra Rubio y Carlo Costanzia pasan la noche juntos

Después de vivir un rifirrafe con su tía, Carmen Borrego, en el plató de 'Así es la vida', Alejandra Rubio atendía a la prensa en las puertas de Mediaset y les pedía que no la siguieran porque había quedado con amigas para desconectar de toda la polémica que está habiendo por su romance con Carlo Costanzia. Sin embargo, la joven mintió. Quedó con Carlo en un conocido restaurante de la capital madrileña para disfrutar de una cena de lo más íntima... eso sí, se han convertido en todos unos profesionales: entraron por separado para no ser vistos e intentaron salir igual. Los dos tortolitos siguen consolidando su amor y lo hicieron con una velada romántica que acabó en casa del actor. Tras horas en el restaurante, ambos pusieron rumbo - en un coche VTC- hasta la vivienda en la que duerme algunos días Carlo y entraron juntos para pasar una noche más exprimiendo su amor. Protagonistas de la crónica social en las últimas semanas, Alejandra y Carlo parece que siguen adelante con su historia de amor que se consolida con el pasado de los días. Completamente ajenos a todo lo que se está diciendo sobre ellos, en concreto sobre el pasado del hijo de Mar Flores y la actitud que tuvo con su expareja, ambos han decidido disfrutar al máximo de esta etapa inicial en su relación en la que ya han tenido varias quedadas. Sin lugar a dudas, los dos jóvenes están dispuestos a seguir adelante con su relación a pesar de que muchos no están de acuerdo y quedándose al margen de los rumores que apuntan a que Terelu no estaría contenta con esta nueva relación de su hija, aunque prefiere mantenerse al margen.