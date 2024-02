Abascal interviene mañana en una cumbre política conservadora de EEUU junto a Trump, Milei y Bukele

El líder de Vox, Santiago Abascal, participará este viernes como orador en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una cumbre organizada por la Unión Conservadora Estadounidense en la que también participarán el expresidente Donald Trump y los presidentes de Argentina y El Salvador, Javier Milei y Nayib Bukele, entre otros. Abascal se dirigirá a los asistentes al encuentro, que se celebra desde el miércoles y hasta el sábado, en el auditorio principal a las 20.25 horas (14.25 horas en Washington). El líder de Vox ha viajado acompañado por el eurodiputado Hermann Tertsch, el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, y el director de Foro Madrid, Eduardo Cader. Además, el presidente de Vox aprovechará el viaje a la capital estadounidense para mantener distintos encuentros de trabajo, aunque Vox no ha dado más detalles al respecto. En los últimos tres años, ha visitado Estados Unidos, Brasil, Argentina, Polonia, Italia, Hungría, Bélgica, Israel e Italia. Junto a Trump, Milei y Bukele, Abascal comparte cartel con el exasesor ideológico de Trump, Steve Bannon, o el principal impulsor del Brexit, Nigel Farage. También participarán la ex primera ministra británica Liz Truss; el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson; el vicegobernador de Carolina del Norte, el republicano Mark Robinson; el antiguo jefe de personal del Pentágono Kash Patel; presentadores y periodistas como Sara Carter y Megyn Kelly; o el ex embajador estadounidense en Israel David Friedman. La conferencia, de celebración anual desde 2010, reúne a activistas conservadores y representantes electos de Estados Unidos. En ediciones pasadas, ha estado patrocinada por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), entre otros.