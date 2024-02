VÍDEO: EEUU veta de nuevo una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Estados Unidos ha bloqueado de nuevo este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que considera que "no es el momento" porque no contribuiría a un acercamiento entre el Gobierno israelí y Hamás. El texto había sido presentado en esta ocasión por Argelia y abogaba por el respeto del Derecho Internacional en la Franja y ya había sido recibido con reticencias por parte de Estados Unidos, que habría planteado una propuesta alternativa en la que se aparcaba el llamamiento a un alto el fuego inmediato. Finalmente, la delegación norteamericana ha hecho valer su derecho de veto --por tercera vez sobre este tema-- para tumbar la resolución argelina con un único voto en contra. De los otros 14 países miembros del Consejo, 13 han votado a favor, mientras que Reino Unido --que también tiene capacidad de bloqueo-- ha optado por la abstención. "A veces la diplomacia lleva más tiempo de lo que nos gustaría", ha argumentado la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, antes de hacer efectivo el 'no' de Washington, alegando que las negociaciones en marcha son especialmente "sensibles" y que la resolución "complica estos esfuerzos". Por su parte, la embajadora británica, Barbara Woodward, ha reclamado ante el Consejo una "suspensión inmediata" de los combates para avanzar hacia algún tipo de acuerdo, pero ha cuestionado que el texto sometido a debate sea la fórmula: "Simplemente pidiendo un alto el fuego, como hace la resolución, no se logrará". La parte argelina ha prometido que seguirá buscando algún tipo de posicionamiento en el Consejo de Seguridad "para detener la masacre". "No pararemos hasta que este Consejo asuma su responsabilidad e imponga un alto el fuego inmediato", ha advertido el embajador Amar Benjama, que ha instado a quienes bloquean el consenso a "revisar sus políticas y sus cálculos". Para el embajador ruso Vasili Nebenzia, la posición de Estados Unidos concede a Israel "licencia para matar", mientras que el representante chino, Zhang Jun, considera que la Administración de Joe Biden se equivoca en su posición en un momento en el que cientos de miles de palestinos viven al límite en la Franja de Gaza. La inacción por parte del Consejo previsiblemente desencadenará una nueva sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que sí están representados todos los Estados miembro de la organización y en el que ningún país tiene posibilidad de vetar texto alguno. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/844945/1/eeuu-veta-resolucion-cs-onu-pedir-alto-fuego-gaza TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06