Teóricas estrellas gravitacionales pueden formarse como matrioskas

Una nueva solución a la teoría de la relatividad de Einstein sugiere que hipotéticas estrellas gravitacionales conocidas como 'gravastares' pueden estructurarse como una muñeca matrioska rusa, con una ubicada dentro de otra, en objetos llamados 'nestares' Entre las virtudes de la teoría de la relatividad general de Einstein de 1915 destaca la cantidad de objetos cósmicos increíbles que han predicho sus ecuaciones centrales. Además de predecir que la gravedad surge de objetos de masa que curvan el tejido del espacio-tiempo, la relatividad general generó teorías sobre los agujeros negros y las ondas que crean en ese tejido llamadas ondas gravitacionales. La existencia de ambas cosas ha sido confirmada mediante la observación. Los anti-agujeros negros llamados agujeros blancos y los "agujeros de gusano" que potencialmente los vinculan con los agujeros negros son otras ideas basadas en la relatividad general que, sin embargo, se han mantenido puramente teóricas. Con el fin de esclarecer estos extremos, otra idea teórica que surgió de la relatividad general en 2001 es el concepto de "gravastares", o cuerpos compactos con núcleos de energía oscura. La energía oscura es la fuerza que parece estar acelerando la expansión del universo. En los gravastares, los científicos creen que la energía oscura ejercería una presión negativa para proteger a las estrellas contra sus propias fuerzas gravitacionales internas. Ahora, una nueva solución a la relatividad general sugiere otro aspecto interesante de las llamadas gravastares. Podrían apilarse, uno dentro del otro, para crear una secuencia de 'nestares', informa Space.com. "El nestar es como una muñeca matrioska; nuestra solución a las ecuaciones de campo permite toda una serie de gravastares anidados", dijo en un comunicado uno de los desarrolladores de soluciones, el físico teórico de la Universidad Goethe, Daniel Jampolski. Pawel Mazur y Emil Mottola teorizaron en 2001 sobre los gravastares, o "estrellas de condensado gravitacional", como una alternativa a los agujeros negros. Desde la perspectiva de los físicos teóricos, las gravastares tienen varias ventajas sobre los agujeros negros. Son casi tan compactos como los agujeros negros y tienen una influencia gravitacional en su superficie que es esencialmente tan fuerte como la de un agujero negro, por lo que guardan un gran parecido. Pero existen diferencias clave. Por un lado, los gravastares no tienen horizontes de sucesos y, por lo tanto, no sellan la luz y, por lo tanto, la información, detrás de una "pantalla" unidireccional. En segundo lugar, no habría una singularidad en los núcleos de los gravastares, que en cambio se cree que tienen corazones de energía oscura. Esta receta de los gravastares preparada por Mazur y Mottola incluye una piel casi infinitamente delgada de materia ordinaria que es difícil de explicar para los científicos. La hipótesis de los nestares elimina esto, sugiriendo que la parte de "apilamiento" conduciría a una capa de materia algo más gruesa. "Desafortunadamente, todavía no tenemos idea de cómo se pudo crear tal gravastar", dijo en el comunicado Luciano Rezzolla, codesarrollador de la teoría Nestar y físico teórico de la Universidad Goethe. "Pero incluso si los nestares no existen, explorar las propiedades matemáticas de estas soluciones nos ayuda en última instancia a comprender mejor los agujeros negros".