Marta López Álamo se pronuncia sobre la relación de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia

Íntima amiga de Alejandra Rubio, Marta López Álamo ha sido la última en pronunciarse sobre la relación que mantiene desde hace varias semanas con Carlo Constanzia. Y a pesar de que la hija de Terelu Campos ha decidido hablar con naturalidad sobre su incipiente historia de amor con el actor, la mujer de Kiko Matamoros ha tenido una reacción de lo más extraña cuando las cámaras de Europa Press le han preguntado por el romance bomba del mes. "No sé, no voy a comentar nada de eso, tampoco sigo nada" ha asegurado de lo más esquiva, desmarcándose del gran momento que está viviendo su amiga con el hijo de Mar Flores. Tanto es así que, dejando entrever que lo de Carlo no iría demasiado en serio, ha añadido que "me alegro por todo el mundo que le vaya bien con su pareja, su conocido o lo que sea". "Entiendo que me preguntes, y me alegro de que esté todo bien, pero prefiero mantenerme al margen" ha zanjado, dejando claro que su amistad con Alejandra sigue bien porque su reacción al hablar de su historia de amor con el actor ha dado la impresión de lo contrario.