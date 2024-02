Manifestantes opositores lanzan cócteles molotov contra la oficina del primer ministro de Albania

Manifestantes opositores han lanzado este martes por la noche cócteles molotov y piedras contra la oficina del primer ministro de Albania, Edi Rama, al considerar que miembros de su gabinete están involucrados en crimen organizado y corrupción después de que el líder opositor Sali Berisha fuera puesto bajo arresto domiciliario en diciembre. La jornada comenzó con una protesta antigubernamental en el mayor bulevar de la capital de Albania, Tirana, donde se congregaron miles de personas y participó Berisha desde su domicilio a través de una videoconferencia retransmitida ante los presentes. El ex jefe de Gobierno albano (2005-2013) ha afirmado que "hoy la oposición está unida, más fuerte que nunca y su objetivo es destituir a Edi Rama", mientras que ha afirmado que este último pretende aniquilar a la oposición. "Hoy inauguramos nuestra misión en Tirana y toda Albania, la irreversible batalla de desobediencia civil contra la segunda dictadura, basada en el crimen, las drogas y el robo. La batalla por la liberación de Albania y de los albaneses de la fea narcodictadura de Edi Rama. Inauguramos la batalla popular por el retorno del voto libre y la integración europea, cerradas por el régimen", ha declarado. El presidente del grupo parlamentario del Partido Democrático de Albania, Luciano Boçi, ha declarado que "todos" los presentes "vienen unidos contra el poder de Rama", agregando que han participado por "el grito del ciudadano en su deseo de derrocar al régimen". "La dictadura no puede prosperar", ha zanjado. Tras esta marcha que ha transcurrido de forma pacífica, ha habido un grupo de manifestantes que se han acercado a la oficina de Rama, donde se encontraba una valla policial, a donde han lanzado cócteles molotov y piedras, sin que se hayan notificado víctimas. No obstante, el Defensor del Pueblo está examinando la actuación de la Policía albanesa. Berisha, de 79 años, fue puesto en diciembre bajo arresto domiciliario por acusaciones que lo relacionaban con actos de corrupción cometidos durante su etapa como primer ministro, ocasión en el que, según la Fiscalía, abusó de su poder, si bien ha negado dichas acusaciones. En 1992, los albaneses lo eligieron como su primer presidente libremente elegido tras el colapso del régimen comunista. Más tarde, entre 2005 a 2013, desempeñó sus funciones como primer ministro del país. Además, Berisha dirigió también hasta 2013 el Partido Democrático de Albania (PD), cargo al que regresó el año pasado.