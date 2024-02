La novia de Antonio Tejado, Samara Terrón, rompe su silencio: "Creo 100% en su inocencia"

A pesar de las últimas informaciones que apuntaban a que Antonio Tejado y su última novia, Samara Terrón -con la que mantendría un noviazgo repleto de altibajos desde hace 2 años- habrían roto semanas antes de su detención por su presunta implicación en el robo a la casa de María del Monte, lo cierto es que la sevillana continúa a su lado incondicionalmente tras su entrada en prisión, y se ha convertido en uno de sus (escasos) apoyos en estos durísimos momentos. Tras acompañar a la madre de Tejado este fin de semana a la cárcel de Sevilla 1 en su primera visita al joven desde que entró en prisión preventiva, y después de una semana esquivando las preguntas de la prensa, Samara ha dado un paso al frente y ha roto su silencio para defender a su novio. "Estoy en una situación complicada, pero con la fuerza suficiente. Me encuentro bien, fuerte y creo en la inocencia de Antonio 100% y hasta q no se diga lo contrario estaremos con él" ha confesado en conversación con la periodista Isabel Rábago. Reconociendo que una de las cosas que peor está llevando es la presión mediática -ya que es una persona anónima y asegura que quiere seguir siéndolo porque no se le pasa por la cabeza ir a ningún plató de televisión- Samara confía en que "todo esto pase pronto", que Tejado pueda probar su inocencia y salga pronto de la cárcel. Todavía no ha podido verle porque, al no tener un libro de familia que acredite su relación con él, no se le ha permitido visitarle en prisión, pero ya habría solicitado el permiso y este fin de semana podría reencontrarse con su novio, al que defiende a capa y espada. "Está con Antonio al 100% y habla todos los días con él" ha apuntado la tertuliana de 'Vamos a ver'. Respecto a las demoledoras declaraciones que han hecho en los últimos días en diferentes medios de comunicación algunas de las ex de Tejado, como Alba Muñoz, Gaby Sánchez o Candela Acevedo, Samara prefiere mantenerse al margen, aunque admite que "no reconoce" el perfil que se está dando de él. No se quiere pronunciar ni involucrar en los testimonios de estas chicas, pero sí ha afirmado que cree que Antonio se defenderá de todo lo que se está diciendo cuando recupere la libertad. Unas declaraciones con las que ha mostrado su apoyo incondicional a su pareja, aunque ante las cámaras Samara contiúa mostrándose tímida y esquiva y cuando le hemos preguntado por las durísimas declaraciones de las exparejas de Tejado, ha dado la callada por respuesta: "No voy a decir nada más, de verdad, no tengo nada que hablar" ha zanjado.