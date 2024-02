La madre de Antonio Tejado reacciona a las durísimas declaraciones de Candela Acevedo: "Estaba aterrorizada"

Una semana después de la entrada en prisión de Antonio Tejado por ser el presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte, Cancela Acevedo, una de sus exnovias más mediáticas y con la que mantuvo una polémica relación de varios años, ha roto su silencio. La sevillana ha concedido una exclusiva a la revista 'Lecturas' para contar "el infierno" que vivió al lado del sobrino de la folclórica y reconociendo que si no estuviese en la cárcel no se atrevería a dar este paso al frente, ha hablado por primera vez sobre uno de los episodios más duros de su vida. Tal y como ha desvelado, Antonio está condenado por difundir vídeos íntimos suyos. Al parecer, el ex de Chayo Mohedano habría enviado dichos vídeos a un chico para "calentarlo" porque querría mantener relaciones con él. Candela le denunció y, aunque tuvieron un juicio, llegaron a un acuerdo por el que Tejado fue condenado al pago de 6000 euros -de los cuales le debe 3500- y a 7 meses de prisión. No es lo único que relata la joven, que asegura que cuando estaba con él había noches que perdía el conocimiento y no sabía cómo se había quedado dormida, dejando entrever que Antonio la habría drogado. "Me tenía controlada, me manipuló y me hundió. Y si no estuviese en la cárcel no me atrevería a contar esto. Me lo enconté en la Feria de Sevilla el año pasado y me temblaban las piernas. Estaba aterrorizada" confiesa, asegurando que todavía no ha conseguido superar lo que vivió con Tejado y actualmente continúa en tratamiento psicológico. Una demoledora entrevista en la que Candela describe un perfil tremendo de Antonio que podría pasarle factura de cara a obtener la libertad provisional como se especula que su abogado solicitará en los próximos días. Sin embargo, María José García, madre del andaluz, ha evitado responder a Candela o defender a su hijo, dando la callada por respuesta a las demoledoras declaraciones de la que un día fue su 'nuera'. Más seria que nunca, la cuñada de María del Monte ha entrado en su domicilio sin decir ni una palabra sobre el brutal testimonio de la ex de Antonio ni confirmar si es cierto que fue condenado por difundir vídeos de carácter sexual de la joven.