La madre de Antonio Tejado continúa creyendo en la inocencia de su hijo tras visitarle en prisión

El pasado sábado, cinco días después de su entrada en prisión provisional acusado de ser el presunto autor intelectual del atraco a la casa de su tía María del Monte, Antonio Tejado recibía por primera vez la visita de un familiar en la cárcel, la de su madre, María José García. Un reencuentro que duró aproximadamente una hora y que al parecer habría tenido lugar a través de un cristal en la sala común del centro penitenciario de Sevilla 1, aunque el hermetismo es tal en el círculo más cercano del ex de Rosario Mohedano que no ha trascendido ningún detalle de cómo reaccionó al ver a su madre -su gran pilar- e el interior de la cárcel. Continuando con su vida a pesar de que están siendo momentos muy complicados, María José ha sacado fuerzas de flaqueza para hacer unos recados en los alrededores de su domicilio en Sevilla acompañada por una amiga que ha pedido respeto a la prensa. Con el dolor escrito en el rostro, y sin poder apenas levantar la mirada, la madre de Tejado ha confesado que "no tengo ganas de hablar" cuando le hemos preguntado por su visita a su hijo en prisión, aunque sí ha reiterado con un gesto de asentimiento que sigue confiando en la inocencia de Antonio. Sin embargo, y fiel a su discreción, María José ha guardado silencio ante las informaciones que apuntan a que su hijo tendría mala relación con Inmaculada Casal, y tampoco ha querido confirmar si el joven prestará declaración voluntariamente ante el juez el próximo viernes 1 de marzo. Las que sí están hablando en diferentes platós de televisión son algunas de las exparejas de Antonio: Chabeli Navarro, su exmujer Alba Muñoz y este lunes Gaby Sánchez, que no han dudado en hablar alto y claro sobre las adicciones del sevillano y la relación tóxica que mantuvieron con él, confesando que llegaron a sentir miedo por sus actitudes agresivas. Testimonios a los que María José ha reaccionado con absoluta indiferencia.