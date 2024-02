La junta militar birmana fortalece sus relaciones con Rusia en su momento más vulnerable

Bangkok, 21 feb (EFE).- El jefe de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, se reunió con el viceministro de Exteriores ruso, Andrey Rudenko, para fortalecer la relación entre ambos países, en un momento donde el régimen birmano se muestra más vulnerable frente a la oposición armada, informa este miércoles la prensa oficialista.

Min Aung Hlaing, autoproclamado primer ministro, y el diplomático de Moscú conversaron el martes en la capital birmana sobre un amplio abanico de temas de cooperación entre estas naciones, tales como la aplicación pacífica de la tecnología nuclear y el desarrollo de energía hidroeléctrica y solar, publica el diario The Global New Light of Myanmar.

Desde el golpe de Estado perpetrado por los militares el 1 de febrero de 2021, Birmania permanece sumida en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.

Este caos ha propiciado el regreso de los otrora frecuentes apagones de luz, que a veces duran horas, en Rangún, antigua capital y ciudad más poblada del país, donde las interrupciones habían mermado de manera considerable durante reciente periodo democrático.

El militar birmano y el diplomático ruso también analizaron otros temas de interés bilateral como la promoción del sector turístico y comercial, la cooperación en materia educativa y el suministro de fertilizantes.

Desde la sublevación militar, Birmania se ha acercado a China y Rusia como sus principales socios internacionales, mientras los países occidentales imponen sanciones selectivas contra el régimen birmano e instituciones vinculadas a este.

La ofensiva de varias guerrillas étnicas, conocida como "La Alianza de los Tres Hermanos", iniciada el pasado octubre en el noreste del país, ha mostrado las debilidades del Ejército birmano, que se ha visto obligado a ceder varias ciudades y puestos militares a la oposición armadas.

A pesar del frágil alto el fuego sellado entre esta alianza de guerrillas y los militares en el nororiental estado Shan, los combates se han trasladado a otras regiones del país como el estado Rakáin (Arakan), donde los soldados también han registrado importantes derrotas. EFE

nc/nbo/ig