La Bundesliga paraliza la entrada de CVC Capital Partners como inversor externo

Los 36 clubes de la Liga Alemana de Fútbol (Deutsche Fussball Liga, DFL) descartaron este miércoles la entrada del fondo británico CVC Capital Partners como inversor externo, después de las numerosas protestas que dicha operación había despertado entre los aficionados alemanes. "A la luz de los acontecimientos recientes, parece que continuar el proceso con éxito es algo que ya no es posible", declaró Hans-Joachim Watzke, presidente del Comité Ejecutivo de la DFL. Esta entidad es la responsable de organizar tanto la Bundesliga como su segunda división. "Aunque una gran mayoría estaba a favor de la necesidad de una asociación estratégica desde el punto de vista empresarial, el fútbol profesional alemán se encuentra en medio de una prueba decisiva de fuerza, y este tema ha dado lugar a considerables conflictos", dijo Watzke. "Ese conflicto pone cada vez más en riesgo el funcionamiento de los partidos y, por tanto, la integridad de la competición. Por lo tanto, dadas las circunstancias, ya no se puede garantizar la viabilidad de un contrato exitoso en términos de financiación para los 36 clubes", subrayó el presidente del Comité Ejecutivo de la DFL. La DFL quería recaudar 1.000 millones de euros de un inversor financiero por un porcentaje de los ingresos televisivos. El único candidato que quedaba era CVC Capital Partners, con quien la dirección de la DFL mantuvo conversaciones recientemente. Cuando los 36 clubes profesionales de Alemania votaron sobre este acuerdo el 11 de diciembre de 2023, la mayoría necesaria de dos tercios se alcanzó por muy poco. "Esta votación se considera legalmente válida en el seno del Comité Ejecutivo y por los expertos jurídicos", explicó Watzke. "Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que esta votación no ha logrado una amplia aceptación debido a la situación con el Hannover 96, y es esencial para nosotros que no lo ignoremos, dado el valioso bien que tenemos en nuestras manos: la regla 50+1. El Comité Ejecutivo del DFL está unánimemente a favor de la regla 50+1", apostilló Watzke. En este sentido, indicó que "cualquier nueva votación destinada a establecer esa aceptación mediante resolución plantearía más cuestiones jurídicas relativas a la valoración de la decisión jurídicamente válida adoptada en diciembre de 2023, que no fue cuestionada ni impugnada por ningún club en su momento". "Esto podría plantear el riesgo de que surjan nuevas cuestiones jurídicas o incluso disputas. Evitar tal eventualidad y volver a las operaciones ordenadas de los partidos debe ser el objetivo principal de la DFL. Por tanto, el Comité Ejecutivo ha llegado por unanimidad a la conclusión de que, sobre la base de la resolución de 11 de diciembre de 2023, ejercerá su discreción para no continuar el proceso y no llevarlo a su conclusión en su forma actual", zanjó Watzke en su nota de prensa.