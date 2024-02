JPMorgan se une al frenesí Messi con acuerdo sobre estadio del Inter Miami

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. es la última empresa que busca sacar provecho de Lionel Messi.

El mayor banco de Estados Unidos firmó un acuerdo de dos años por los derechos de nombre de la sede del Inter Miami CF de Messi en Fort Lauderdale, Florida. Los términos del acuerdo no fueron revelados. JPMorgan reemplaza a AutoNation Inc., un minorista de automóviles que fue el patrocinador original del DRV PNK Stadium (pronunciado Drive pink).

La transacción representa la primera operación de JPMorgan en el fútbol profesional, según un comunicado emitido el martes. Se suma a una serie de relaciones de alto perfil que el banco tiene en la industria del deporte, incluido el estadio de baloncesto Chase Center de San Francisco y una asociación con los Atlanta Hawks de la NBA.

JPMorgan tiene casi 3.000 empleados en el sur de Florida y más de 14.000 en toda Florida.

Pero el Chase Stadium en Fort Lauderdale será solo temporal. Se espera que el Inter Miami abandone el recinto, con capacidad para 21.550 espectadores y compartido en ocasiones con la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Florida para los campeonatos estatales, en 2025, el último año del contrato de Messi.

Los propietarios del Inter Miami, entre los que se encuentran la estrella retirada del fútbol David Beckham y el multimillonario Jorge Mas, están financiando de forma privada el complejo Miami Freedom Park, un desarrollo de 53 hectáreas que se está construyendo en terrenos propiedad de la ciudad. Incluirá un estadio con capacidad para 25.000 espectadores, parques públicos y oficinas. El proyecto aún no ha anunciado los socios de nombre.

El acuerdo de JP Morgan también es las más reciente de una serie de transacciones impulsadas por Messi, la superestrella argentina que fichó por el Inter Miami el año pasado. El ocho veces ganador del Balón de Oro como mejor jugador de fútbol del mundo ha disparado la venta de entradas y los acuerdos con los medios de comunicación, y Royal Caribbean Cruises Ltd. reemplazó a la empresa de inversiones en criptomonedas XBTO como principal patrocinador de las camisetas del Inter Miami.

Hasta ahora, Messi ha protagonizado anuncios del Super Bowl, un documental e incluso tiene su propia línea de sándwiches de pollo.

Nota Original: JPMorgan Joining Messi Frenzy With Inter Miami Stadium Deal

