Jim Ratcliffe completa la compra del 25% de las acciones del Manchester United

El empresario británico Sir Jim Ratcliffe ha cerrado la compra de una participación del 25% en el Manchester United, lo que otorgará a su empresa, el grupo químico INEOS, el control de las operaciones futbolísticas del club. El fundador, presidente y consejero delegado de INEOS ha completado la adquisición del 25% de las acciones de clase B y el 25% de las acciones de clase A del club. La inversión de Trawlers Ltd, una empresa propiedad al cien por cien de Ratcliffe, recibió la aprobación de la Premier League y de la Asociación de Fútbol (FA) la semana pasada y fue confirmada oficialmente el martes por la noche. "Convertirse en copropietario del Manchester United es un gran honor y conlleva una gran responsabilidad. Esto marca la finalización de la transacción, pero sólo el comienzo de nuestro viaje para llevar al Manchester United de vuelta a la cima del fútbol inglés, europeo y mundial, con instalaciones de clase mundial para nuestros aficionados", indicó Ratcliffe. Ratcliffe ha acordado pagar 33 dólares -30,5 euros- por acción por una cuarta parte de las acciones de clase A, así como pagar ese precio por el 25% de las acciones de clase B en poder de la familia Glazer. Cada acción de clase B confiere 10 veces más votos que una acción de clase A. Se han emitido más acciones a cambio de la inversión inicial de capital de 200 millones de dólares -185 millones de euros- realizada por Ratcliffe al cierre de la operación. Ratcliffe invertirá otros 100 millones -92,5 millones de euros- antes del 31 de diciembre y su participación aumentará entonces al 28,9%. El copresidente del United, Joel Glazer, espera "trabajar estrechamente" Ratcliffe en esta nueva etapa. "Me gustaría dar la bienvenida a Sir Jim como copropietario y espero trabajar estrechamente con él y con INEOS Sport para ofrecer un futuro brillante al Manchester United", señaló. El multimillonario Ratcliffe, que nació en Failsworth (Gran Manchester) en octubre de 1952 y dice que tenía "unos 10 años" cuando fue por primera vez a un partido del United, ha sido un visitante asiduo desde que en Nochebuena se anunció que se había aceptado la oferta de INEOS. Ratcliffe asistió el 6 de febrero en Old Trafford al acto anual en memoria de la catástrofe aérea de Múnich. Sir Dave Brailsford, director deportivo de INEOS, también ha sido una presencia habitual en el club y se espera que desempeñe un papel clave cuando INEOS asuma el control de las operaciones futbolísticas. El mes pasado, el United anunció el sorprendente nombramiento de Omar Berrada, del Manchester City, como consejero delegado. Los 'Red Devils' también han sido fuertemente vinculados con Dan Ashworth, que ha dejado su cargo de director deportivo en el Newcastle y ha sido puesto en excedencia por el club de Tyneside. La conclusión del acuerdo marca el final de una saga que comenzó en noviembre de 2022, cuando los Glazer anunciaron planes para una revisión estratégica que podría incluir la venta del club. Ratcliffe, junto con el empresario catarí Sheikh Jassim, eran los principales candidatos cuando se hizo evidente que se consideraría una venta completa, pero este último se retiró el pasado mes de octubre. Ratcliffe se centró en la compra de una participación minoritaria significativa, que finalmente se ha completado este martes.